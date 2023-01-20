«Салернитана» – «Наполи». У Хвичи есть время подлечиться

21 января состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Салернитана» – «Наполи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех клуба из Салерно оценивается аналитиками в 10.25. На ничью предлагают поставить за 5.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» – «Наполи» 21 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» – «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Салернитана» – «Наполи» (21.01.2023)

Очередной тур чемпионата Италии по футболу стартует 21 января. В первый игровой день пройдут три матча, а нас интересует встреча в Салерно, где местная «Салернитана» примет «Наполи». Стартовый свисток в игре будет дан в 20:00 мск.

«Салернитана» начинает новую жизнь со старым тренером. В прошлом туре гранатовые очень крупно проиграли «Аталанте» — 2:8, таких поражений итальянский футбол не видел несколько десятков лет. Это послужило поводом для увольнения Давиде Николы, однако спустя всего два дня руководство клуба передумало и вернуло специалиста.

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Удивительное решение, ведь «Салернитана» хоть и добилась прогресса в сравнении с прошлым сезоном, но последние результаты команды не впечатляют. Тёмно-красные уже шесть туров подряд не могут выиграть, раздобыв на данном отрезке всего два очка. С середины таблицы команда скатилась ко дну, однако от подвала всё ещё комфортный отрыв – девять очков.

Тем не менее оборона у клуба разладилась окончательно, и это действительно проблема. За время серии без побед только раз «Салернитана» пропустила меньше двух голов, а с учётом игры с «Аталантой» средняя результативность соперников равна трём голам за матч. Что интересно, до прошлого тура оборона подопечных Николы была девятой по пропущенным, а сейчас – первая.

Предложить в игре с фаворитом ей в данный момент нечего. В официальных матчах с «Наполи» «Салернитана» потерпела четыре поражения подряд. На домашнем стадионе также показатели не радуют – в трёх играх ни одной победы. Ничейные результаты с «Кремонезе» (2:2) и «Торино» (1:1), а также поражение во встрече с «Миланом» (1:2).

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И ни о какой недооценке со стороны подопечных Лучано Спаллетти речь не идёт. «Наполи» на всех парах мчит к чемпионскому титулу. После победы в матче с «Ювентусом» (5:1), команда оторвалась от ближайшего преследователя на девять очков.

Могут возникнуть проблемы с результативностью, ведь под вопросом лучший игрок — Хвича Кварацхелия. Грузинский нападающий забил гол в Турине и сделал два ассиста, а сейчас идёт четвёртым в гонке бомбардиров и является вторым ассистентом Серии А – на его счету 14 очков по системе «гол+пас». Однако перед игрой футболист простудился и не тренировался.

Без Хвичи, конечно, атакующий потенциал неаполитанцев снизится, однако у них полно ресурсов впереди. Чего только стоит Виктор Осимхен – нигерийский форвард забил 12 голов в чемпионате и лидирует в гонке бомбардиров. Гости с октября забили меньше двух голов всего в одном матче, когда в матче с «Интером» потерпели единственное поражение.

«Наполи» сейчас играет с предельным настроем и никому делать поблажек не собирается. У неаполитанцев 15 побед в матчах Серии А, а в восьми встречах команда выигрывала с преимуществом минимум в два мяча. При этом, не считая «Ювентуса», в этих играх всегда приходилось противостоять соперникам из нижней части таблицы.

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Сложно представить, как Давиде Никола должен замотивировать своих игроков после возвращения, чтобы они смогли отобрать очки у фаворита. «Наполи» не собирается откладывать решение турнирных задач в долгий ящик и в Салерно будет выигрывать на классе. Доводить дело до нервной концовки гости не будут, поэтому стоит рассмотреть их победу с форой (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Салернитана» – «Наполи» 21 января 2023 года

Неделя у «Салернитаны» выдалась насыщенной – пропущено восемь голов от «Аталанты», команда рассталась с тренером, а затем вернула его. Гранатовые захотят реабилитироваться за поражение на родном стадионе, но их оборона попросту не справится с давлением атак «Наполи». Даже если не сыграет Хвича Кварацхелия, неаполитанцы способны спокойно разобраться с аутсайдером. От лучшего атакующего клуба чемпионата в таком матче ждём уверенной победы.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 24.18.

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