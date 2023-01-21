UFC 283: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

В ночь с 21 на 22 января на Jeunesse Arena в бразильском городе Рио-де-Жанейро пройдёт турнир UFC 283.
Предварительный кард турнира UFC 283 стартует в 2:00 мск. Основной — в 6:00 мск. Поединок Гловера Тейшейры и Джамала Хилла ориентировочно начнётся не ранее этого времени.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 283 с чемпионскими поединками Тейшейра — Хилл и Фигейреду — Морено можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Основной кард
- Гловер Тейшейра — Джамал Хилл (главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе);
- Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено (титульный поединок в наилегчайшем весе);
- Гилберт Бёрнс — Нил Магни (полусредний вес);
- Лорен Мёрфи — Джессика Андраде (женский наилегчайший вес);
- Пол Крэйг — Джонни Уокер (полутяжёлый вес).
В главном бою вечера за чемпионский пояс в полутяжёлом весе сразятся бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. В их поединке определится потенциальный соперник россиянина Магомеда Анкалаева.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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