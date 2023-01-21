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UFC 283: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут

UFC 283: во сколько начало, кард участников, по какому каналу покажут
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В ночь с 21 на 22 января на Jeunesse Arena в бразильском городе Рио-де-Жанейро пройдёт турнир UFC 283.

Предварительный кард турнира UFC 283 стартует в 2:00 мск. Основной — в 6:00 мск. Поединок Гловера Тейшейры и Джамала Хилла ориентировочно начнётся не ранее этого времени.

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Посмотреть трансляцию турнира UFC 283 с чемпионскими поединками Тейшейра — Хилл и Фигейреду — Морено можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард

  • Гловер ТейшейраДжамал Хилл (главный бой, титульный поединок в полутяжёлом весе);
  • Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено (титульный поединок в наилегчайшем весе);
  • Гилберт Бёрнс — Нил Магни (полусредний вес);
  • Лорен Мёрфи — Джессика Андраде (женский наилегчайший вес);
  • Пол Крэйг — Джонни Уокер (полутяжёлый вес).

В главном бою вечера за чемпионский пояс в полутяжёлом весе сразятся бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл. В их поединке определится потенциальный соперник россиянина Магомеда Анкалаева.

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