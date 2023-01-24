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«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Кёльн» в 17-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4.5 за 1.90.

«Кёльн» выдал результативный матч в выходные, но на этот раз соперник гораздо сложнее – это не «Вердер».

Лучшие прогнозы на сегодня.

После смены вратаря игра «Баварии» в ближайшие месяцы немного изменится. Мюнхенцы постараются сделать вхождение в команду Зоммера максимально комфортным, постараются не нагружать его, будут не так бесшабашно играть в обороне, как в первом круге.

Я не думаю, что в этой игре должно быть много забитых мячей. Выберу такую ставку – победа «Баварии» и тотал меньше 4.5», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

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«Бавария» — «Кёльн». Если и будет 7:1, то в другую сторону «Бавария» — «Кёльн». Если и будет 7:1, то в другую сторону
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