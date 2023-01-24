«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Кёльн» в 17-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4.5 за 1.90.
«Кёльн» выдал результативный матч в выходные, но на этот раз соперник гораздо сложнее – это не «Вердер».
Лучшие прогнозы на сегодня.
После смены вратаря игра «Баварии» в ближайшие месяцы немного изменится. Мюнхенцы постараются сделать вхождение в команду Зоммера максимально комфортным, постараются не нагружать его, будут не так бесшабашно играть в обороне, как в первом круге.
Я не думаю, что в этой игре должно быть много забитых мячей. Выберу такую ставку – победа «Баварии» и тотал меньше 4.5», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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