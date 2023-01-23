Гости в матче с «Вердером» учудили крупную победу с разницей в шесть мячей, но теперь могут оказаться на месте соперника.

«Бавария» — «Кёльн». Если и будет 7:1, то в другую сторону

24 января состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Кёльна» оценены в 10.5. Заключить пари на ничью предлагается за 7.80.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 24 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Кёльн» порадует обилием голов: тотал больше 3.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 3.5 мяча оценён аналитиками в 2.12. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Кёльн» (24.01.2023)

Чемпионат Германии набирает обороты после продолжительной паузы. Матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» состоится 24 января в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 22:30 мск. Смогут ли гости навязать достойную борьбу чемпиону? Разбираемся вместе.

«Бавария» во время международного перерыва провела лишь один товарищеский матч — с «Зальцбург» (4:4). Юлиан Нагельсман не форсировал подготовку команды ко второй половине сезона, ведь сразу 16 игроков представляли клуб на ЧМ-2022 в Катаре. Стоит отметить, что семь футболистов сборной отправились в отпуск уже по итогам групповой стадии.

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«Бавария» во второй половине осенней части сезона продемонстрировала, что умеет эффективно конвертировать разницу в кадровом потенциале в преимущество в счёте. Команда Юлиана Нагельсмана выиграла в семи из восьми последних матчей 2022 года с суммарным счётом 30:7. Серж Гнабри и Джамал Мусиала мощно выступили на этом отрезке. Они набрали восемь и 10 очков по системе «гол+пас».

В первом официальном матче 2023 года «красная машина» продемонстрировала, что она далека от своего функционального состояния. Команда топталась в середине поля и не впечатлила качеством игры в завершающей стадии. Футболисты нанесли лишь семь ударов по воротам, из которых только два пришлись в створ. Эрик Шупо-Мотинг с одноклубниками сумели реализовать только один момент.

«Бавария» — лучшая команда Бундеслиги в большинстве атакующих показателей. Однако периодически мюнхенцы позволяют себе недооценивать соперника. Они увлекаются атакой, забывая об обороне. Так команда Юлиана Нагельсмана за последние 12 матчей лишь пять раз сохранила собственные ворота на замке, порой пропуская от абсолютно проходных клубов: «Майнца», «Виктории Пльзень», «Аугсбурга» или «Вердера».

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«Бавария» вышла после перерыва без нескольких важных игроков стартового состава и ближайшего резерва. Мануэль Нойер неудачно провёл отпуск на горнолыжном курорте. Он сломал ногу и вылетел до конца сезона. Садио Мане получил повреждение ещё до ЧМ-2022, но всё ещё не восстановился. Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки на правом колене. Нуссайр Мазрауи подхватил коронавирус.

Вратарю сборной Германии экстренно нашли замену, пригласив Яна Зоммера. Он уже успел дебютировать и проявить себя с лучшей стороны. Крайним защитникам нашли альтернативу в лице опытного Дейли Блинда.

«Кёльн» уходил на перерыв не в лучшем настроении, завершив год с серией из пяти матчей без побед. Однако подопечные Штеффена Баумгарта ударно возобновили сезон, обыграв «Вердер» с крупным счётом 7:1. Штеффен Тиггес с одноклубниками реализовали все семь ударов в створ ворот соперника. Впечатляюще!

«Бавария» мотивирована вернуться на победную тропу и увеличить отрыв от ближайшего преследователя. Учитывая атакующий потенциал «красной машины» и проблемы соперника в обороне, сомнений в победе хозяев не возникает. Поддаётся вопросу лишь разница в счёте. Рекомендуем ставку на победу «Баварии» с форой (-2) за 1.81. Если и будет 7:1, то теперь уж точно не в пользу «Кёльна».

Прогноз и ставки на матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 24 января 2023 года

«Кёльн» не отличаются надёжной обороной. Он должен стать лёгкой мишенью для мотивированного действующего чемпиона. «Бавария» выиграла в последних четырёх домашних матчах Бундеслиги с суммарным счётом 21:3. Команда Юлиана Нагельсмана обладает завидным атакующим потенциалом, но в первом матче после паузы не впечатлила игрой в завершающей стадии. Отсюда осторожная ставка на победу «Баварии» с форой (-2) за 1.81.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 4.95.

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