«Реал» Мадрид — «Аль Хиляль»: прогноз Константина Генича на финал клубного ЧМ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» (Мадрид) — «Аль-Хиляль» в финале клубного чемпионата мира.
Ставка: тотал 2–3 мяча за 2.13.
«Поговорим о финале клубного чемпионата мира, в котором сыграет «Реал», и не с «Фламенго», а с «Аль-Хиляль».
Если говорить об «Аль-Хиляле», то это команда с интересным подбором игроков, бойкая. Есть в составе и звёзды местного масштаба. Люди играют там обеспеченные, но за победу в полуфинале они уже получили большие деньги, и ещё столько же им обещают за победу во всём турнире.
«Реал» обыграл «Аль-Ахли». По счёту может показаться, что мадридцы выиграли за явным преимуществом, но всё это не так. Пусть нет Куртуа и Бензема, но их заменяют Лунин и Себальос с Родриго. Если же говорить о финальных матчах, то «Реал» умеет их играть. Может быть, последняя встреча с «Барселоной» пошатнула уверенность, но Анчелотти знает, как готовить команду к таким встречам.
«Реал» уже неоднократно выигрывал этот турнир. Очевидно, что «Реал» — это явный фаворит. Есть проблемы у соперника в обороне, вратарь не очень надёжен.
На мой взгляд, два мяча «Реал» забьёт, но не больше трёх. Четыре — это уже перебор. Мой вариант — тотал 2–3 мяча за коэффициент выше двойки».
Экспресс с коэффициентом 9.51.
Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» с коэффициентом 3.60.
Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.
Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Аль-Хиляль».
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