Экспресс на 11 февраля с коэффициентом 7.3: Артета и Симеоне вышли на верный путь

11 февраля пройдут очередные футбольные матчи в Европе. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд» 11 февраля

«Арсенал» впервые в сезоне проиграл два матча подряд. Поражение в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (0:1) можно списать на то, что Микель Артета, в отличие от Хосепа Гвардиолы, не стал выставлять на игру основной состав. Куда тревожнее выглядел матч с «Эвертоном» из зоны вылета. Соперник перед игрой сменил тренера и был хозяином поля не только номинально, но и по игре. «Арсеналу» ещё повезло, что встреча завершилась со счётом 0:1, ведь у «Эвертона» было куда больше реальных моментов увеличить преимущество, чем у «канониров» сравнять цифры на табло.

Домашний матч выглядит для «Арсенала» возможностью поправить настроение. Ведь на стадионе «Эмирейтс» подопечные Микеля Артеты за последние 12 матчей Премьер-лиги одержали 11 побед. Примечательно, что в 10 из 11 этих успешных домашних игр забивали обе команды.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Брентфорд» хорош в этом сезоне. Команда всего второй сезон принимает участие в английской Премьер-лиге, но идёт седьмой и портит немало крови командам из первой шестёрки. В этом сезоне «пчёлы» уже побеждали «Ман Юнайтед» (4:0), «Брайтон» (2:0) и «Ман Сити» (2:1), а также играли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Однако остальные две опережающие «Брайтон» команды учинили разгром. «Ньюкасл» победил 5:1, а «Арсенал» – 3:0.

«Брентфорд», который находится на западной окраине Большого Лондона, вот уже три года подряд играет с «Арсеналом» товарищеские предсезонные матчи. С их учётом можно заметить, что за все семь игр, сыгранных между этими командами с 2018 по 2022 год, лишь однажды было забито менее трёх мячей. Поставим на результативную игру и сейчас. ТБ 2.5 за 1.73.

Прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико» 11 февраля

«Сельта» в минувшем туре приятно удивила своих болельщиков, обыграв на выезде крепкий «Бетис» со счётом 4:3. Особенно поразила вспышка результативности — четыре забитых мяча. Дело в том, что до 20-го тура футболисты «Сельты» с трудом находили путь к воротам соперника и в среднем отправляли в сетку менее одного гола за матч. Весьма вероятно, что следующего прорыва в атаке хозяев предстоит ждать долго, ведь позиционное нападение — самая слабая сторона их игры. По итогу 20 туров «Сельта» занимает 12-ю позицию в таблице.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Атлетико» упустил победу над аутсайдером «Хетафе». «Матрасники» выигрывали 1:0 по ходу встречи, но в концовке допустили потерю концентрации в обороне. Соперник заработал пенальти и сравнял счёт. Ничья вызвала тревогу у Диего Симеоне, который раскритиковал нападение команды. Особенно досталось Депаю за плохую физическую форму. Тренер выпустил Мемфиса на поле, чтобы спасти игру, но форвард выглядел инородным телом в тактической схеме «Атлетико». Пока гости удержали четвёртое место в Примере, но их конкурент за место в Лиге чемпионов «Райо Вальекано» уже сократил дистанцию до трёх очков.

Футболисты «Атлетико» набрали хорошую форму, и неудачный результат минувшего тура можно назвать случайным. Получив изрядную порцию критики, звёзды «матрасников» должны собраться и выиграть матч. В пользу победы гостей и отсутствие основного голкипера «Сельты». К тому же две последних встречи в Виго остались за подопечными Диего Симеоне. Рекомендуем изучить ставку победа «Атлетико» Мадрид за коэффициент 2.15.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка» 11 февраля

«Севилья», несомненно, прибавила в командной игре и одержала три победы в пяти последних встречах в Примере. Отметим, что успех сопутствовал команде только на домашней арене. На выезде красно-белые не могут внятно организовать оборону и действуют хаотично. Они словно не знают, как выполнять указания тренерского штаба. Закрыться в обороне не получается, а робкие попытки наладить контроль мяча оборачиваются досадными поражениями. Подопечные Сампаоли покинули зону вылета и разместились на 16-й позиции турнирной таблицы.

«Мальорка» в минувшем туре стала автором сенсации, когда на своём поле обыграла грозный мадридский «Реал» со счётом 1:0. Победу «островитянам» принёс автогол, что совершенно не умаляет заслуг команды. Они стойко оборонялись и сумели удержать победный результат. «Мальорка» — типичная домашняя команда, которая с большим трудом набирает очки на выезде. Три последних выездных встречи подопечные Хавьера Агирре уступили с общим счётом 0:6.

«Севилье» крайне важно победить «Мальорку». В противном случае у игроков снова пропадёт кураж в домашних играх. Пока только на своём поле Сампаоли нашёл рабочую тактическую схему, которая позволяет исправно набирать очки. В пользу хозяев провал позиционного нападения «Мальорки» на выезде — только в одной из пяти последних игр «островитяне» отметились забитыми мячами. Рекомендуем изучить ставку победа «Севильи» за коэффициент 1.95.

Экспресс на матчи 11 февраля

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Арсенал» — «Брентфорд» за 1.73.

Ставка 2: победа «Атлетико» над «Сельтой» за 2.15.

Ставка 3: победа «Севильи» над «Мальоркой» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.15 Х 1.95 = 7.3.

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