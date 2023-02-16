«Байер» — «Монако»: прогноз Константина Генича на матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» – «Монако» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: «Монако» не проиграет за 1.90.
«Весьма любопытная встреча пройдёт в Леверкузене. «Байер» будет принимать «Монако». Честно говоря, меня немножечко смущает такой разброс коэффициентов в пользу хозяев. «Байер» — команда очень неровная, нестабильная, но бегущая, есть классные исполнители, но даст ли «Монако» сопернику разбежаться – это большой вопрос.
«Монако» классно сыграл с «ПСЖ» в прошлом туре французской Лиги 1 (3:1). «Монако» в тройке лидеров чемпионата Франции, плюс у него ещё и очень приличная беспроигрышная серия. У «Байера» же в последнем матче была победа над «Хоффенхаймом», но до этого он две встречи подряд проиграл (дома – Дортмунду, в гостях – «Аугсбургу»).
Что-то мне подсказывает, что не всё так однозначно в этой паре. «Монако» может упереться, для этого все необходимые ресурсы у монегасков имеются.
Я бы сыграл вариант «Монако» не проиграет» за хороший коэффициент 1.90. Я думаю, что ближе к матчу коэффициент ещё будет падать – до 1.85 – 1.83».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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