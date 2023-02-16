Месси есть чему поучиться в игре «Барселона» — «МЮ». Нас ждёт огненный матч!

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех англичан оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «МЮ» 16 февраля 2023 года

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уверены, что матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75. Все новые пользователи, скачавшие приложение «Фонбет», получат фрибет в размере 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (16.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 февраля состоится восемь встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Камп Ноу» в Каталонии местная «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед». Вывеска, достойная Лиги чемпионов.

В чемпионате Испании «Барселона» не знает себе равных. За 21 тур она потерпела только поражение во встрече с мадридским «Реалом» (1:3), но на выезде. Также сине-гранатовые дважды сыграли вничью.

Акинфеев: на чемпионате мира в Катаре Месси играл божественно.

Сейчас каталонцы возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги. Отрыв от «Реала» очень солидный. Пожалуй, только чудо может помочь мадридцам вернуться в чемпионскую гонку. Также сине-гранатовые преуспевают в Кубке и уже выиграли Суперкубок Испании. В финальном матче они обыграли всё тот же «Реал» (3:1).

В первую очередь за данные результаты стоит отдать должное Хави. За год с небольшим испанский специалист преобразил «Барселону». У неё улучшилась дисциплина, вышла на абсолютно новый уровень командная игра, а также выросли несколько молодых лидеров — Гави и Педри. Впрочем, стремиться ещё есть к чему.

На международной арене сине-гранатовые по-прежнему чувствуют себя неуверенно. В шести турах группового этапа Лиги чемпионов они выиграли только у аутсайдера квартета «Виктории Пльзень» (5:1 и 4:2). Также каталонцы сыграли вничью с «Интером» (3:3). Во всех остальных встречах они потерпели поражения и много пропустили, вследствие чего вылетели в Лигу Европы.

«Барселона» отреагировала на информацию о подкупе судей.

Как проявит себя «Барса» во встрече с «Манчестер Юнайтед» — остаётся только гадать. Столь сильных соперников у неё не было как раз со времён Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» ощутимо сбавил, относительно первого отрезка сезона. Поэтому победу в Суперкубке Испании сразу можно отбросить на второй план.

В чемпионате Англии конкуренция гораздо выше, чем в Испании. «Манчестер Юнайтед» прекрасно с ней справляется. В последних 20 турах он проиграл находившемуся на подъёме «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Вилле» (1:3) и лидирующему «Арсеналу» (2:3).

Также манкунианцы четыре раза сыграли вничью. Таким образом, «красные дьяволы» поднялись на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. К предстоящему матчу они подходят в великолепной форме и в замечательном расположении духа.

Благодаря Эрику тен Хагу у «МЮ» появилась отличная глубина состава — но не только. За счёт грамотного руководства и тренировок голландца вышли на пик формы практически все футболисты. Наибольший прогресс прослеживается в игре Маркуса Рашфорда.

После ЧМ-2022 англичанин набрал невероятную форму. В 15 матчах во всех официальных турнирах он забил 13 мячей, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи. Прямо сейчас Рашфорд является самым результативным нападающим мира: в наступившем году он забил больше всех в топ-чемпионатах и других внутренних турнирах — 10 мячей.

В «Аталанте» прокомментировали ситуацию с Миранчуком.

Единственным недостатком «красных дьяволов» является ненадёжная линия обороны. Немалую часть функционала защитников на себя приходится брать Каземиро. Также нередко приходится выручать Давиду де Хеа. И несмотря на старания полузащитника и голкипера, манкунианцы пропустили в 23 турах АПЛ 28 мячей. Многовато.

Отдавать предпочтение одному из клубов мы не станем. Обе команды пребывают в отличном тонусе и очень мотивированы выйти в следующую стадию турнира. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.12. У обеих команд замечательный подбор игроков группы атаки. Манкунианцы в 23 турах АПЛ забили 38 мячей. Каталонцы в 21 туре Ла Лиги — 41 гол.

Безусловно, у сине-гранатовых имеется весомая кадровая потеря — Усман Дембеле. Зато в строю и в хорошей форме лидер атаки — Роберт Левандовски. В 27 матчах во всех официальных турнирах на клубном уровне 34-летний поляк забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач. Его результативность и опыт выступлений в больших матчах уравнивают баланс сил.

Недавно появилась информация, что «Барселону» подозревают в подкупе судейского комитета. «Барса» платила деньги бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В ответ на это руководство каталонского клуба предоставило свои аргументы, а также пообещало подать в суд на любого, кто попытается опорочить имя команды.

Реконструкция «Камп Ноу» обойдётся «Барселоне» в € 1,5 млрд.

На неделе это второй матч с такой громкой вывеской и большими ожиданиями. Первый не оправдал надежд — это встреча «ПСЖ» и «Баварии». Парижане проиграли со счётом 0:1 и выглядели скучно в атаке, из-за чего Месси и Неймару даже пришлось извиняться. Теперь участники Лиги Европы могут показать пример командам из Лиги чемпионов, выдав огненный матч с голами и моментами.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года

Оба клуба прогрессируют при своих наставниках. С каждым новым матчем они становятся сильнее и лучше. Также у обеих команд потрясающе функционирует атака. Лидеры нападения и у «Барселоны», и у «Манчестер Юнайтед» находятся в великолепном тонусе. В защите и у каталонцев, и у манкунианцев есть проблемы. Сине-гранатовые много пропустили за шесть туров группового этапа Лиги чемпионов. «Красные дьяволы» часто пропускают в АПЛ.

Думается, голы будут с обеих сторон — и немало. Ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча можно сделать в «Фонбет» с коэффициентом 2.12. Для только что зарегистрировавшихся пользователей предусмотрен бонус — 2000 рублей. Чтобы его получить, достаточно пополнить счёт на сумму от 1000 рублей, и фрибет будет доступен в приложении.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

Гол Головина признан лучшим в январе в чемпионате Франции.

Промес может вернуться в состав «Спартака» в матче с «Локомотивом».

Ирано-американский миллиардер готов приобрести «Тоттенхэм» за € 3,5 млрд.

«Уфа» пригласила на просмотр французского воспитанника «ПСЖ».