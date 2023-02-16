«Барселона» — «МЮ»: прогноз Константина Генича на матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» забьёт во 2-м тайме за 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Афиша для Лиги Европы просто сумасшедшая: «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Этот матч вполне мог быть финальным в этом турнире и даже в Лиге чемпионов.

«Юнайтед» сейчас в порядке после ухода Роналду, а «Барселона» обыгрывает всех подряд, причём через «низ». Каталонцы стали максимально прагматичными, оторвались от «Реала» на 11 очков, но у мадридцев есть игра в запасе.

Эти команды неоднократно друг с другом играли, но дальше пойдёт кто-то один. Сложный матч для прогноза, но попробуем оттолкнуться от статистики. В потрясающей форме у «МЮ» находится Рашфорд, который забивает практически в каждой игре. Если брать последние игры «МЮ», то только раз команда не смогла забить во втором тайме. Команда прилично выбегает в контратаки, исполнителей хватает. Мой прогноз – «Юнайтед» забьёт во втором тайме».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

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