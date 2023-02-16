«Севилья» — ПСВ: ставка Константина Генича на игру 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – ПСВ в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Не забываем про Лигу Европы. И у нас матчи плей-офф. Начинаем с поездки в Севилью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» будет принимать ПСВ. Севильцы в последнее время чередуют домашние сухие победы (над «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой») с проблемными гостевыми матчами. Мы помним, как недавно «Севилья» проиграла «Барселоне» — 0:3. Дома всё хорошо – побеждают уверенно и всухую, но где-то посложнее, как с «Кадисом», когда забили в концовке, где-то чуть полегче.

Здесь игра на выбывание. У ПСВ вроде бы пошли дела на лад, если мы берём результативность голландского клуба. В последних матчах ПСВ регулярно забивает. Не всегда ПСВ выигрывает. Была ничья с «Фейенордом» — 2:2, в последнем туре разгромили «Гронинген» — 6:0. Не забываем, что в центре нападения у ПСВ играет бывший игрок «Севильи» Люк де Йонг. Здесь правило бывших мне очень нравится. Можно было бы сыграть на гол Люка де Йонга.

Проблемы у «Севильи» в обороне есть, очень ненадёжно защита севильского клуба играет. Учитывая это, у ПСВ есть хорошие шансы, чтобы забить, а у самой «Севильи» сейчас Эн-Несири в порядке, хорошо ведёт игру Ракитич. Мне кажется, вариант «обе забьют» для этой встречи вполне подходящий.

Не забываем и про правило бывших. Может быть, Люк де Йонг снова отличится на «Рамон Санчес Писхуан», но уже забьёт в ворота «Севильи».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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