Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 14.0: Аллегри и Моуринью идут за трофеем

16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Нант» 16 февраля

Сейчас можно сказать, что «Ювентус» уже оправился от всех потрясений, вызванных снятием очков, и разгромного поражения от «Наполи». «Старая синьора» в привычном стиле выиграла три матча подряд, не пропустив в них ни одного мяча. Оборона хозяев снова держит удар, и это главное для Аллегри, именно на неё он полагается больше всего.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Нант» тоже на хорошем ходу. Французы выиграли 7 из 10 последних матчей, правда, два в Кубке по пенальти, и пропустили всего три мяча. Можно даже сказать, что «Нант» — в какой-то степени французский аналог «Ювентуса». Те же надёжная игра в обороне и неудобный для многих соперников стиль, но уровень игроков явно ниже, чем у итальянской команды.

«Ювентус» набрал форму, в которой дома должен побеждать команды уровня «Нанта». Причём делать это в излюбленной, незрелищной манере. Глядя на последние матчи этих команд, сложно поверить, что они смогут порадовать нас результативностью. Можно смело попробовать тотал меньше 2.5 мяча за 1.91.

Прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — ПСВ 16 февраля

Испанский клуб проследовал в Лигу Европы транзитом из группового этапа Лиги чемпионов. «Севилья» финишировала на третьей позиции в квартете G, не сумев побороться с «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией». Всего шесть очков — три ничьих и победа над «Копенгагеном». Подопечные Сампаоли специализируются на игре в Лиге Европы — только два поражения в последних 10 матчах (шесть побед и два ничейных исхода).



Лучшие экспрессы на сегодня.



ПСВ не сумел выдержать напора лондонского «Арсенала» и остался на второй позиции в группе А Лиги Европы. Гости придерживались атакующей тактической схемы и забили в шести встречах 15 мячей. Подопечные Руда ван Нистелроя набрали 13 очков в группе (четыре победы и одна ничья). Стоит отметить, что они практически не играют вничью на выезде в Лиге Европы. Только одна ничья в 19 встречах.



Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли исправил ошибки начала сезона и изменил тактическую схему. Благодаря нововведениям команда выиграла четыре домашних матча подряд в Примере. В пользу хозяев 13 из 15 побед дома в Лиге Европы. Рекомендуем изучить ставку «победа «Севильи» за коэффициент 2.25.

Прогноз на матч Лиги Европы «РБ Зальцбург» — «Рома» 16 февраля

«Ред Булл» очень неудачно вышел с паузы, вылетев из Кубка Австрии от «Штурма». В матче с «Аустрией Лустенау» «быки» немного реабилитировались, но это слишком слабый соперник, чтобы по матчам с ним делать какие-то выводы. Австрийцы текущий сезон проводят неидеально, они стали часто ошибаться в чемпионате. В группе Лиги чемпионов выиграли только один матч. Оно и неудивительно, из команды каждое трансферное окно уходят лидеры.

«Рома» сейчас тоже далека от идеала. Команда Моуринью умудрилась вылететь из Кубка Италии от скромного «Кремонезе». В последних матчах римляне стали часто пропускать, а в атаке как была, так и осталась беда, и надежда только на одного Дибалу.

Сейчас уровень команд примерно равен. Состав «Ромы» выглядит гораздо интереснее, но у Моуринью пока не получается полностью раскрыть потенциал своих игроков. При этом обыграть римлян очень непростая задача, которая может не покориться австрийцам. Ничья будет закономерным исходом матча двух команд, у которых не получится дожать друг друга. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.25.

Экспресс на матчи 16 февраля

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Ювентус» — «Нант» за 1.91.

Ставка 2: победа «Севильи» в матче с ПСВ за 2.25.



Ставка 3: ничья в матче «Зальцбург» — «Рома» за 3.25.

Общий коэффициент: 1.91 Х 2.25 Х 3.25 = 14.0.

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