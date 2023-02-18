«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«После того как «Спартак» неожиданно зацепил победу в дерби, в подвале Запада тоже стало всё очень нервно. Красно-белые точно выйдут как на последний бой. Ведь из четырёх оставшихся матчей реальнее всего зацепить именно «Северсталь», следующие соперники намного сильнее. Плюс это прямой конкурент и можно вплотную подобраться к восьмому месту.

Вот только я бы посоветовал ставить на победу гостей. «Северсталь» тоже турнирно мотивирована, плюс она банально свежее. Предыдущий матч команда Разина играла аж в понедельник, а спартаковцы на этом отрезке провели два тяжелейших дерби. Они вымотались и просто уступят гостям в скоростях. Рациональная победа Череповца в незрелищном стиле. Моя ставка — победа «Северстали» + тотал меньше 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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