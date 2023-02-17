«Динамо» — «Торпедо». Ларионову создали идеальные условия

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Торпедо». Начало игры – в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.27, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 2.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Торпедо» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Торпедо» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.50, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо» (18.02.2023)

«Динамо» на мажорной ноте закончило выездную серию, которая в целом сложилась для белорусов не очень удачно. Лишь в последнем из четырёх гостевых матчей удалось добыть очки, разгромив «Барыс» (5:2). До этого минчане уступили «Трактору» (3:4), «Автомобилисту» (3:5) и «Авангарду» (2:4).

На счастье болельщиков «Динамо», осечками белорусской команды не смог в полной мере воспользоваться прямой конкурент за место в плей-офф – «Спартак». Бело-голубые по-прежнему удерживают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции и опережают красно-белых на три очка. Однако у москвичей есть один матч в запасе.

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До окончания регулярного чемпионата минчанам осталось провести всего три матча — это домашние встречи с «Торпедо» и «Трактором», а также выезд к «Витязю». На ближайший матч, который состоится в выходной день, сделали ставку клубные маркетологи, которые уже не первую неделю активно вкладываются в рекламу именно этой игры. Их усилия дают нужную отдачу – на игре ожидается аншлаг.

15-тысячная «Минск-Арена» лишь дважды за сезон заполнялась полностью. В тех двух встречах «Динамо» проиграло, но в последнее время свои стены очень помогают минчанам. Последние шесть матчей на домашнем льду принесли «зубрам» пять побед. Однако единственная осечка в этих шести играх произошла как раз тогда, когда в гости приезжали нижегородцы.

«Торпедо» уже два раза гостило в Минске в текущем сезоне и оба раза уезжало с двумя очками. Перед самым Новым годом победа была одержана в основное время, а месяц спустя дело дошло до буллитов. Оба раза на табло был зафиксирован итоговый счёт 2:3.

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С таким же счётом в пользу «Торпедо» закончился и матч этих команд в Нижнем Новгороде. За последние пять сезонов автозаводцы проиграли минчанам лишь в 3 из 13 встреч. Все эти пять лет «Торпедо» не проигрывало в Минске в основное время – шесть побед и лишь одно поражение по буллитам.

Текущая форма команд также не в пользу «Динамо». Нижегородцы выиграли в 8 из 10 последних матчей. Турнирное положение команды Игоря Ларионова оставляют мотивацию на набор очков – «Торпедо» ведёт борьбу за второе место на Западе с «Локомотивом» и ЦСКА. Все три команды расположились в диапазоне двух очков.

Таким образом, мотивированный неудобный соперник в очередной раз доставит проблемы «Динамо» на его площадке. Лишь в одной из восьми последних встреч с участием «Динамо» и в одном из шести последних матчей «Торпедо» забрасывалось менее пяти шайб. Поставим на то, что гости не проиграют при тотал больше 4.5 шайбы. Коэффициент на такой исход составляет 2.69.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 18 февраля 2023 года

Руководство «Динамо» пытается сделать из предстоящей встречи праздник и собрать полный стадион. Однако в гости приезжает крайне неудобный соперник. Результаты матчей текущего сезона также говорят не в пользу хозяев. Последние встречи как той, так и другой команды выходили достаточно результативными, ждём такой же матч и сейчас.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.69.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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