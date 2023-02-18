«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.83.
«22-й тур испанской Примеры. Начнём с поездки в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» будет принимать «Сельту». Последние годы клуб из Виго стал прям совсем удобным соперником для басков. Пять побед подряд у «Реала Сосьедад». Если брать матчи на «Аноэте», домашнем стадионе «Реала Сосьедад», то за пять встреч только одно поражение от «Сельты» у хозяев, а во всех остальных — выигрыш.
«Сосьедад» после двух матчей подряд без забитых мячей разразился аж тремя голами на стадионе «Эспаньола», выиграл 3:2. Была неприятная, нервная концовка, но победа абсолютно по делу. «Сельта», даже играя в большинстве, не сумела удержать положительный результат с «Атлетико» Мадрид и проиграла 0:1.
Я думаю, что «Сосьедад» на данный момент обладает более качественным подбором игроков, он идёт вверху турнирной таблицы, но чувствует дыхание «Атлетико» за спиной. Он сделает всё возможное, чтобы удержать третью строчку в турнирной таблице, но главная задача – квалифицироваться в Лигу чемпионов.
У «Сосьедада» после победы над «Эспаньолом» хорошее настроение. Я думаю, что команда Альгуасиля этим воспользуется и дома «Сельту» обыграет, продлив победную серию в матчах с галисийцами до шести побед. Мой прогноз – победа «Реала Сосьедад» за 1.83».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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