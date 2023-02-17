«Осасуна» — «Реал». Бензема может позволить себе отдых

Тренер «сливочных» решил не рисковать своим лучшим бомбардиром, тем более в матче со слабым соперником. Пусть готовится к «Ливерпулю».

18 февраля состоится матч 22-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех клуба из Памплоны оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Осасуна» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» (18.02.2023)

Стартовал плей-офф еврокубковых турниров. Некоторые команды уже провели свои первые матчи. Другие пока ещё готовятся к этому. Мадридский «Реал» относится ко второй категории. 18 февраля он встретится с «Осасуной». Игра состоится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Реал» очень неудачно возобновил сезон после международной паузы. Однако небольшой перерыв на клубный чемпионат мира помог ему выбраться из чёрной полосы. В полуфинале турнира «сливочные» обыграли «Аль-Ахли» (4:1). А в финале победили «Аль-Хиляль» (5:3).

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Восстановились от травм ряд важных футболистов клуба из Мадрида, в частности Карим Бензема. Во встрече с «Аль-Хилялем» он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Также обладатель «Золотого мяча» помог своей команде обыграть «Эльче» (4:0) во встрече последнего тура Ла Лиги.

35-летний француз записал на свой счёт дубль. Забитые голы стали для него 229-м и 230-м в чемпионате Испании. Таким образом, он обошёл легендарного нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса и поднялся на пятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Однако в матче с «Осасуной» француз участия не примет. После игры с «Эльче» он почувствовал дискомфорт и побережёт силы на «Ливерпуль».

Обыграв «Эльче», «сливочные» сократили отставание от лидирующей «Барселоны» до восьми очков. Они не теряют надежды выиграть Ла Лигу. Однако через несколько дней после этого матча подопечным Карло Анчелотти предстоит встретиться с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Итальянец наверняка прибегнет к ротации.

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Памплонцы добрались до полуфинала Кубка Испании, одержав на предыдущих стадиях ряд волевых побед. В 1/8 финала они обыграли действующего обладателя Кубка — «Бетис» (2:2, по пенальти 4:2). В 1/4 финала «Осасуна» в добавленное время одержала победу во встрече с «Севильей» (2:1, д. вр.). В полуфинале она столкнётся с «Атлетиком» из Бильбао.

В Ла Лиге же за последние восемь туров подопечные Хагобы Аррасате выиграли лишь у «Мальорки» (1:0). Также они добыли четыре ничейных результата, хотя в соперниках были преимущественно аутсайдеры.

Впрочем, пропустили за этот период времени красные очень мало. Оборонительная линия у них работает безотказно. За 21 тур в чемпионате Испании «Осасуна» пропустила только 19 мячей. Сама забила, кстати, столько же. Потому, наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

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7 из 12 последних очных встреч закончились именно так. В конце концов, у «сливочных» куда более звёздный состав. Многие считают их одними из главных фаворитов Лиги чемпионов. Как-никак мадридцы являются рекордсменами по числу выигранных трофеев, а также действующими победителями турнира.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 18 февраля 2023 года

«Осасуна» сосредоточена на Кубке Испании. В последних восьми турах в Ла Лиге у неё не лучшие результаты. «Реал» по-прежнему мотивирован чемпионской гонкой с «Барселоной». Скорее всего, «сливочные» одержат в предстоящем матче победу, но много голов ждать не стоит. Карло Анчелотти наверняка прибегнет к ротации, так как до первого матча с «Ливерпулем» в ЛЧ осталось всего ничего. К тому же не сыграет Карим Бензема. История последних очных встреч только за такой исход.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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