«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Севилья» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 2.04.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Севилья» потихонечку выбирается из сложной ситуации. У неё в последних играх более-менее всё складывается удачно. Команда не играет вничью, но зато чаще побеждает. В последнем туре дома обыграли «Мальорку» — 2:0, до этого было поражение от «Барселоны» — 0:3. Вообще, если брать последние четыре игры, то вариант «обе забьют» в матчах «Севильи» не доезжал.

Если она выигрывает, то всухую. Если проигрывает, как «Барсе», то не забивает. И в Лиге Европы «Севилья» разобралась с ПСВ – победила 3:0 у себя дома и практически обеспечила выход в 1/8 финала.

Всё-таки нынешний подбор игроков у «Севильи» не такой богатый, а квалификация их не такая высокая, чтобы ротировать футболистов на два турнира, когда такой плотный календарь. Думаю, «Райо Вальекано» этим воспользуется. Он забивает практически в каждой игре. Если брать последние семь матчей «Райо» в чемпионате, то только раз мадридцы не забили. Это была домашняя игра против «Реала Сосьедад», тогда уступили – 0:2, хотя моментов было предостаточно.

Думаю, что второй раз за неделю «Севилье» не удастся сыграть на ноль, она пропустит. Но «Севилья» почти в каждом матче забивает. У неё в неплохой форме находятся лидеры атаки. Вариант «обе забьют» с хорошим коэффициентом 2.04 – это то, что выбираю я на эту игру».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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