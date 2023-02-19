Нужен Зидан, но есть только Галтье! Закончится ли кризис «ПСЖ» в матче с «Лиллем»?

Кажется, уже весь мир подбирает нового тренера парижанам, а нужно ли? Пора клубу заканчивать серию из поражений.

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19 февраля состоится матч 24-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Лилля» оценивается аналитиками в 5.25. Поставить на ничью можно за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» 19 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.31, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.58. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.10, а гол «Лилля» оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» (19.02.2023)

Возвращение еврокубков не мешает продолжать следить за национальными чемпионатами. Воскресным днём в Париже на стадионе «Парк де Пренс» футбольный клуб «ПСЖ» принимает «Лилль» – последнюю команду, которой удавалось отобрать у французского гегемона звание чемпиона.

Сейчас шансов на подобный результат у «Лилля» немного. Команда Паулу Фонсеки идёт на пятом месте, отставая от лидирующих парижан на 13 очков. Поэтому на повестке дня у «догов» напряжённая борьба за возвращение в еврокубки. Ведь «Лилль» часто теряет очки – лишь четыре из восьми последних матчей закончились победой.

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Впрочем, клуб проиграл только в 1 из 10 последних встреч Лиги 1. Молодой вратарь Люка Шевалье отлично делает свою работу. «Лилль» пропустил больше одного мяча лишь в 1 из 14 последних игр. Однако ещё никому в этом сезоне Лиги 1 не удавалось сотворить такой трюк на «Парк де Пренс».

Впрочем, на этот раз хозяева легендарного стадиона в столице Франции пребывают в скверном расположении духа. «ПСЖ» проиграл в трёх матчах подряд. Последний раз подобная серия была у парижан в 2020 году, правда, тогда это случилось на стыке двух сезонов.

Как и два с половиной года назад, настроение болельщикам испортили «Марсель», который выбил «ПСЖ» из Кубка Франции (1:2), а также «Бавария», которая сделала хороший задел перед ответной встречей в Лиге чемпионов (0:1). Между этими матчами в ворота «ПСЖ» забивал Александр Головин, который положил начало уверенной победе «Монако» со счётом 3:1.

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Поражение во встрече с монегасками стало для «ПСЖ» третьим за последние семь матчей в Лиге 1. Вокруг команды во французской прессе вновь поползли слухи о плохой атмосфере в раздевалке, возможном увольнении тренера и вероятном уходе из клуба главных звёзд.

Заметно, что одной из причин последних неудач «ПСЖ» стали травмы, которые коснулись в том числе и ударного трио в нападении. Неймар играет с не до конца залеченным повреждением голеностопа, которое было получено на чемпионате мира. Месси пропустил матч с «Монако», а Мбаппе вернулся на поле после двухнедельного отсутствия.

Последние полчаса матча с «Баварией» стали теми редкими в этом году минутами, когда все три звезды парижской атаки были на поле вместе. Именно тогда «ПСЖ» провёл свой лучший отрезок матча, который даже закончился забитым мячом. Однако гол Мбаппе был отменён из-за офсайда.

«ПСЖ» в последнее время крайне нестабилен, но на своём поле в Лиге 1 он всё ещё непобедим. 33 матча подряд парижане никому не проигрывали дома в чемпионате Франции.

Уязвлённое самолюбие лидеров «ПСЖ» не оставляет шансов сопернику зацепить очки в гостях, но надёжность обороны «Лилля» позволит избежать неприличного счёта. Поставим на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.68.

Многие оказались недовольны игрой Неймара в последних матчах. Окончательно вывело из себя болельщиков то, что бразилец посещает фастфуд и даже играл в покер после поражения в матче с «Баварией». После появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси».

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Сохраняется недовольство действующим тренером, к которому была масса вопросов со стороны самих футболистов «ПСЖ». После этого в СМИ появилась появилась новость о том, что руководство парижан контактировало с Моуринью. Кроме того, чаще клуб стали связывать с Зиданом. Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал слухи о назначении Зинедина. Он считает, что это именно тот тренер, который будет способен управлять звёздным составом.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лилль» 19 февраля 2023 года

«ПСЖ» проиграл в трёх встречах подряд. Хорошая новость заключается в том, что почти все футболисты вернулись из лазарета и будут готовы выйти на поле. «ПСЖ» непобедим дома в чемпионате Франции, а «Лилль» редко забивает, но очень надёжен в обороне. Сочетание этих факторов говорит нам, что победа хозяев не будет разгромной.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.68.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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