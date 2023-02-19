«МЮ» — «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» в 24-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.02.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» находится в очень хорошей форме, что он сумел подтвердить даже в выездном матче с «Барселоной» в Лиге Европы. Хороший футбол показали манкунианцы, реализовали свои моменты. Конечно, силы были потрачены, но очень длинная скамейка у «МЮ», поэтому самое время её продемонстрировать.

«Лестер» после очень слабого старта выправил положение. Команда приближается к середине турнирной таблицы, а в двух последних матчах она сумела забить восемь мячей, в том числе четыре в ворота «Тоттенхэма».

Интересно, что у «Лестера» всего на два забитых мяча меньше, чем у «Юнайтед», а разница в очках громадная. Но дело в том, что оборона довольно слабая, чуть ли не по два мяча в среднем за матч «Лестер» пропускает.

Несмотря на прогресс «Лестера», думаю, «МЮ» здесь фаворит. Его должно подстегнуть то, что «Ман Сити» потерял очки. Есть возможность приблизиться к соседям вплотную, а там и «Арсенал» не так уж далеко.

К тому же «Лестер» всё-таки дома разгромил «Тоттенхэм», на «Олд Траффорд» всё будет иначе. Даже если будет ротация у «Манчестера», это «Лестеру» не поможет, резерв очень мощный, и все хотят завоевать место в составе.

Так что ставлю на «МЮ» с форой (-1)».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Абаскаль: уровень нагрузок у Промеса был такой же, как и у команды.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.

Кински: жду, что Россия вернётся на международную арену.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 3.10.