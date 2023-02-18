«МЮ» — «Лестер». Ай да тен Хаг!

19 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «лис» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Лестер» 19 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (19.02.2023)

Отгремели первые матчи плей-офф еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 19 февраля запланированы две встречи 24-го тура. В самой ранней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» выглядит одним из главных фаворитов чемпионата Англии. За последние 10 туров АПЛ он потерпел поражение только в одном матче. Также «красные дьяволы» два раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали победы, порадовав болельщиков большим количеством забитых мячей.

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Преуспевают подопечные Эрика тен Хага и в других турнирах. В Кубке Англии они добрались до 1/8 финала. В Кубке лиги дошли до финала, где столкнутся с «Ньюкаслом». Также манкунианцы сыграли на выезде вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2), возглавляющей турнирную таблицу Ла Лиги.

Во встрече с сине-гранатовыми в очередной раз отметился забитым мячом Маркус Рашфорд. 25-летний нападающий набрал феноменальную форму. За последние 16 матчей во всех официальных турнирах он забил 14 мячей, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Примечательно, что тен Хаг выделяет игровое время Рашфорду абсолютно в каждом матче после возобновления сезона. Это является одной из его сильных сторон. Голландский специалист великолепно пользуется ротацией. Ему удаётся как сохранять силы ведущих футболистов, так и регулярно предоставлять им игровое время.

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За счёт этого в «МЮ» появились великолепная глубина состава, а также улучшилась конкуренция. Это очень важно, весь сразу после грядущего матча «красным дьяволам» предстоит принять «Барселону» в ответном матче Лиги Европы. Благодаря тен Хагу у них есть возможность угнаться сразу за двумя зайцами — добыть наилучшие результаты в обеих играх.

«Лестер» является неудобным соперником. Неоднократно ему удавалось, даже находясь в кризисе, выдавать качественные матчи и цепляться за очки. За примером далеко ходить не надо. В последних двух встречах АПЛ «лисы» обыграли «Астон Виллу» (4:2), а также разгромили «Тоттенхэм» (4:1).

До этого команда из Лестера не знала побед на протяжении пяти туров кряду. Очевидно, его главной проблемой является нестабильность. Из-за этого подопечные Брендана Роджерса располагаются лишь на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

С результативностью у «лис» полный порядок. За 22 тура они забили 36 мячей. В 14 (9+5) из них принял непосредственное участие Джеймс Мэддисон. Полузащитник уже не первый год выступает за «Лестер» и стабильно радует результативностью. Однако его стараний частенько оказывается недостаточно.

Дело в том, что «лисам» сильно не хватает надёжности в обороне. За этот же период они пропустили целых 38 мячей. Если раньше «Лестер» иногда выезжал на стараниях одного Каспера Шмейхеля, то теперь (после ухода голкипера в «Ниццу») сильно надеяться на вратарскую позицию не приходится.

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При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Скорее всего, «красные дьяволы» одержат в грядущем матче победу и много забьют. Благодаря тен Хагу у них всё получается на последнем отрезке сезона. Тем не менее вероятность результативной ничьей также присутствует.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года

Благодаря Эрику тен Хагу «Манчестер Юнайтед» обрёл себя. Он потерпел поражения всего в 1 из 19 последних матчей во всех официальных турнирах и три раза сыграл вничью. Всё остальное — результативные победы. Скорее всего, на домашнем стадионе «красные дьяволы» обыграют «Лестер». Хотя, учитывая неуступчивость «лис», может быть и результативная ничья.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.53.

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