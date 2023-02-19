«Барселона» – «Кадис»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.63.

Лучшие прогнозы на футбол.

«Барселона» обеспечила себе достаточно комфортный отрыв от «Реала» в чемпионате, но расслабляться рано. Играть ещё больше 15 матчей, всё может измениться. Мы же помним, как сначала Мадрид оторвался, но быстро всё растерял. Так что надо брать свои очки, тем более в домашней встрече с одним из аутсайдеров.

Понятно, что у каталонцев не лучшее настроение после домашней встречи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, там далеко не всё получилось, результат оказался не тем, на который рассчитывали, но ещё не все потеряно, будет шанс в гостях. Пока же надо сосредоточиться на чемпионате, Хави это понимает и настроит команду.

Я не сомневаюсь. Как раз сейчас важно выиграть уверенно, чтобы получить правильные эмоции перед поездкой в Англию.

Не знаю, что «Кадис» в гостях может предложить «Барселоне». Вполне может быть крупная победа, но лучше сыграть аккуратнее – победа «Барсы» и тотал больше 2.5 мяча. Вдруг гостям удастся какой-то случайный мяч забить».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 3.10.

Агент Азмуна оценил шансы нападающего сыграть со сборной России.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.

Смородская: Миранчук был прав, решив уйти из «Аталанты».