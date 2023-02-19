Маркус феерит в «МЮ» и предлагает зрелищный футбол, а во Франции приятно наблюдать, как прогрессирует Александр.

Экспресс на 19 февраля с коэффициентом 10.76: Рашфорд и Головин сделают этот день

Выходные подходят к концу, но 19 февраля в воскресенье ещё можно будет получить удовольствие от просмотра футбольных матчей со звёздами мирового уровня. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.76 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Лестер» 19 февраля

У Брендана Роджерса было на пять дней больше подготовки к матчу, чем у Эрика тен Хага. В четверг «МЮ» съездил в Барселону, где сыграл очень яркий матч, который закончился со счётом 2:2. Маркус Рашфорд забивает четвёртый официальный матч подряд.

«Манчестер Юнайтед» забивает не менее двух мячей на протяжении восьми встреч. На «Олд Траффорд» голевая серия «красных дьяволов» ещё более впечатляющая – лишь в одном из 14 последних домашних матчей «МЮ» забивал менее двух голов.

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На «Олд Траффорд» команда Эрика тен Хага непобедима уже давно. В 16 матчах во всех турнирах было одержано 14 побед. Однако в четырёх из пяти последних матчей «МЮ» не мог сохранить свои ворота на замке.

«Лестер» выкарабкался из ямы, в которую угодил после перерыва на чемпионат мира. «Лисы» выиграли в трёх матчах подряд, в том числе с «Астон Виллой» (4:2) и «Тоттенхэмом» (4:1). Это отличный задел для результативной игры. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Прогноз на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 19 февраля

«Брест» в прошлом туре проиграл «Монпелье» с разгромным счётом 0:3 и оказался в опасной близости от зоны прямого вылета. Во многом рядовое событие для клуба, который весь сезон борется за выживание, однако недооценивать его нельзя. До этой осечки у бретонцев была впечатляющая серия в пять матчей без поражений.

Конечно, можно отметить, что на данном отрезке они смогли обыграть лишь худший клуб чемпионата «Анже» (4:0), но также подопечные Эрика Руа отбирали очки у многих представителей первой восьмёрки – «Ланса», «Лилля» и «Лиона».

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На домашнем стадионе «Брест» окажет горячий приём «Монако», которого обыгрывал здесь в трёх последних встречах. Это никак не сказывается на статусе монегасков, ведь они в великолепной форме – в Лиге 1 не проигрывают восемь туров подряд и лишь дважды потеряли очки.

За неделю команда Филиппа Клемана успела обыграть «ПСЖ» с голом Александра Головина (3:1), а также вырвать победу у «Байера» Сердара Азмуна в Лиге Европы (3:2). Гости жаждут реванша и достигнут своей цели, поэтому ставим на их победу за 1.83.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Кадис» 19 февраля

«Барселона» не смогла продлить свою победную серию во внутренних турнирах на Лигу Европы. Перед ответным матчем в Манчестере каталонцы оказались не в самом выгодном положении. Теперь Хави придётся потратить немало времени, чтобы подготовить команду к этому матчу, параллельно обыграв «Кадис» в чемпионате.

Гости набрали хорошую форму, да и с «Барселоной» они знают, как набирать очки, но проблема в том, что дома и в гостях мы видим два разных «Кадиса». Дома аутсайдер мог на что-то рассчитывать, а на выезде это будет тяжело сделать, в гостях «Кадис» стабильно пропускает, а иногда ещё и много.

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Другое дело, что «Барселона» вряд ли станет громить скромного соперника. Мы уже не раз видели скромные по счёту победы каталонцев, особенно когда им нужно приберечь силы. Вряд ли «Кадис» сможет пробить лучшую защиту лиги, но и пропустит не много, один-два гола. Тут можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

Экспресс на матчи 19 февраля

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «МЮ» — «Лестер» за 2.40.

Ставка 2: победа «Монако» в матче с «Брестом» за 1.83.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Барселона» — «Кадис» за 2.45.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.83 Х 2.45 = 10.76.

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