«Ювентус» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Торино».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.76.

«Ювентус» вернулся к победной серии в последнее время в чемпионате и добыл три выигрыша кряду, хотя и качество оппозиции в этот период там было не самое высокое. Но «старая синьора» смогла подтвердить свое реноме на еврокубковой арене, разбив «Нант» по сумме двух матчей. Эти успехи однозначно поднимут настроение туринцам перед дерби, ведь соседи по городу идут рядом в таблице и успех поможет им избавиться от назойливого конкурента.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Торино», то после удачного отрезка клуб стал раздавать очки и не побеждает два матча кряду, уступив «Удинезе» и сыграв вничью с «Кремонезе». Один балл отставания от гранда придаст мотивации «быкам», но крайне неважная статистика выступлений в дерби на арене оппонента не внушает позитива перед очередным свиданием команд.

На мой взгляд, в этой паре принимающая сторона является фаворитом и не стоит ждать особой сенсации. «Ювентус» набрал приличный ход, не проигрывает и рвётся обратно в зону еврокубков. Вряд ли «Торино» сможет помешать «старой синьоре» добиться успеха в дерби. Я считаю, что «быки» составят конкуренцию, но этого им не хватит даже для добычи ничейного результата», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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