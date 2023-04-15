«Динамо» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Пари Нижний Новгород» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«23-й тур РПЛ стартует в Москве матчем «Динамо» — «Пари НН». В прошлом сезоне, как мы помним, при Кержакове «Пари» обыграл «Динамо» в гостях. Тогда ещё динамовцев возглавлял Сандро Шварц и команда была на ходу. Сейчас у «Динамо» есть видимые серьёзные проблемы в плане организации игры, много индивидуальных ошибок, очень легко динамовцы пропускают. И «Пари НН» может этим воспользоваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Юран в первом своём матче проиграл в Краснодаре, пустив в первые 15 минут сразу два мяча. Думаю, что Сергей Николаевич, безусловно, сделает выводы по матчу с «Краснодаром», постарается сыграть более внимательно и сконцентрированно в обороне. Но в последних двух матчах динамовцы у себя дома не забивали, и, конечно, они полетят с первых минут и постараются соперника подавить начальным штурмом. Поэтому сложная игра для прогноза.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Динамо М Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Можно попробовать поймать гол «Пари НН». А можно рассчитывать минимум на два мяча «Динамо», потому что если динамовцы забьют, то придётся нижегородцам раскрываться. Я бы взял комбинированный вариант – «2-3 гола в матче». Мне кажется, после трёх пропущенных мячей динамовцы должны сыграть более осторожно и качественно в защите. Плюс возвращается Фернандес. А в атаке возвращение Смолова должно помочь «Динамо» минимум два мяча забить. Есть и другие варианты в атаке. Если не пропустят, то выиграют – 2:0. Если пропустят, может быть – 2:1. Вариант 1:1 тоже исключать нельзя. 2-3 гола в этом матче за коэффициент 2.01 — мне нравится», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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