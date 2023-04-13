Новый тренер нижегородцев отметил, что Денис станет проводником его идей. Для этого нужно время.

«Динамо» — «Пари НН». Тандем Юрана и Глушакова пока не готов

15 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех нижегородцев оценивается в 6.05. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Пари НН» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 23-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» (15.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Динамо М Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

23-й тур РПЛ открывает матч московского «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Начало встречи в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Клубы остались крайне недовольны результатами минувших встреч, поэтому приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков.

«Динамо» в последнее время генерирует вокруг себя разные слухи. То эксперты ждут увольнения главного тренера Йокановича и прихода на его место Станислава Черчесова, затем в информационное поле попал Тюкавин. По слухам, «Зенит» готов выкупить у бело-голубых талантливого форварда. Насколько это реально?

Месси часто говорит Хави о желании вернуться в «Барселону».

В этой связи неудивительно, что просели результаты команды. «Динамо» неожиданно проиграло «Сочи» — 0:2, после выбыло из розыгрыша Кубка России. Поражение в серии 11-метровых от «Акрона» (0:0, 1:4 пен.) лишь усилило негативный фон.

В какой-то мере дерби со «Спартаком» должно было дать ответ на вопрос — есть ли у текущего состава и тренерского штаба перспективы на следующий сезон. Но скандальный характер игры не позволил объективно оценить состояние команды.

Встреча традиционно сопровождалась спорными судейскими решениями и завершилась вничью — 3:3. Дело дошло даже до комиссии КДК, которая признала обоснованность некоторых жалоб «Динамо» на необъективное судейство. Главный вопрос для хозяев — сумеет ли Йоканович привести в норму психологическое состояние футболистов.

Турция и Италия претендуют на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Сергей Юран долго говорил о возвращении в РПЛ, и это произошло! Специалист принял управление над «Пари НН» в сложные для клуба времена. В весенней части сезона нижегородцы проиграли все пять встреч РПЛ и переместились в зону переходных матчей.

Дебют харизматичного наставника пришёлся на выездную игру с «Краснодаром». Уже к 14-й минуте «Пари НН» уступал 0:2.

Растворился на поле опытный Денис Глушаков. Юран назвал 36-летнего ветерана проводником своих идей, но, видимо, толковых мыслей у главного тренера пока не хватает, чтобы реанимировать разваливающийся на глазах клуб.

«Динамо» и «Пари НН» провели четыре очные встречи. Преимущество на стороне клуба из Москвы. Он победил в двух матчах, и одна игра завершились вничью. Разница забитых мячей — 7:4 в пользу бело-голубых.

«Динамо» в минувшем туре продемонстрировало, что в позиционном нападении действует результативно.

Митрюшкин: футболисты «Химок» привыкли к увольнениям тренеров.

Набрали оптимальные кондиции Макаров и Захарян, которые сумеют доставить неприятности хрупкой обороне «Пари НН». От подопечных Сергея Юрана не стоит ждать подвигов в выездной игре. Специалист только перестраивает тактику команды, поэтому перспективно смотрится ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за коэффициент 2.47.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород» 15 апреля 2023 года

Футболисты «Динамо» остались крайне недовольны результатом дерби со «Спартаком». Им необходимо поскорее завершить безвыигрышную серию, которая достигла отметки в три матча. Тонущий под ворохом проблем «Пари НН» — идеальный вариант для победы бело-голубых с преимуществом в два и более мячей. На это и поставим за 2.47.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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