«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 4.5 за 1.61.

«У «Саутгемптона» уже шесть игр без побед, шесть пропущенных мячей в двух последних турах и закономерное последнее место в турнирной таблице. Шансов на выживание у «святых» все меньше, да и предпосылок к этому особых и нет. Если смотреть на сезон целиком, южане заслужили вылета больше, чем кто бы то ни было из 20 команд АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» потерял очки в двух кряду матчах, оба раза упуская преимущество в два мяча. Но титул по-прежнему в руках «канониров», и если они выиграют оставшиеся шесть матчей и как минимум не проиграют «Ман Сити», то возьмут титул.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, к игре с «Саутгемптоном» они подойдут со всей серьезностью и скупо выполнят свою работу. Обеспечат преимущество и на этот раз его не упустят», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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