«Факел» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Факел» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.
«Факел» отчаянно борется за место под солнцем. В прошлом туре была тяжёлая домашняя игра с «Ахматом». Уступали, но владели преимуществом, отыгрались, могли забить ещё, а в концовке чудом Божин спас ворота. В итоге «Факел» взял только одно очко. Во второй подряд домашней игре надо стараться победить, потому что дальше будут очень тяжёлые матчи в гостях. Надо улучшать турнирное положение.
«Оренбург» с «Локомотивом» играл ярко, но уступил крупно – 1:4. Не по делу, это сто процентов, опять судьи напортачили. Но, как известно, оренбуржцы дома куда опаснее, чем на выезде. У себя на искусственном газоне они уже многих подловили, там им ничто не мешает показывать фирменный футбол. На воронежском газоне так вряд ли получится сыграть. Там нужно будет привыкать. А «Факел» понесётся, будет прессинговать. В общем, не верю здесь в «Оренбург». Да и воронежцам очки просто нужнее. У них желания будет немерено.
Возьму то, что «Факел» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. На победу не рискну ставить, может где-то не хватить мастерства, но минимум 1:1 сделать должны», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
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