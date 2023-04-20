«Факел» — «Оренбург». Воронежу нужнее!

22 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Факел» – «Оренбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех оренбуржцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.62. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Оренбург» 22 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Факел» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Оренбург» (22.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В программе первого игрового дня 24-го тура чемпионата России по футболу всего три матча. Нас интересует встреча в Воронеже, где на «Центральном стадионе профсоюзов» местный «Факел» примет «Оренбург». Стартовый свисток в матче будет дан в 16:30 мск.

«Факел» ведёт борьбу за выживание, и с каждым туром шансов на спасение становится всё меньше. Воронежцы находятся в зоне стыковых матчей, отстав от спасительной строчки на семь очков. Подняться выше команде будет проблематично, поэтому основная цель – не опуститься на дно, ведь «Химки» отстали всего на четыре очка.

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Чтобы не загнать себя в тупик, хозяевам важно не допускать ошибок на домашнем поле, где до сих пор они действовали безупречно. В 12 матчах при своих трибунах «огнеопасные» проиграли всего дважды – ЦСКА (0:2) и «Спартаку» (1:4).

В последнем туре подопечные Дмитрия Пятибратова вырвали ничью у «Ахмата» (1:1). «Факел» сыграл вничью 12 раз в текущем сезоне — это самый большой показатель. Во многом благодаря этому он и держится за пределами зоны прямого вылета, однако необходимо прибавлять. Особенно в матчах с конкурентами или середняками.

В игре с самой безумной командой чемпионата у воронежцев есть шанс вновь проявить себя. Они забивали хотя бы один гол в 10 из 12 домашних матчей РПЛ. Тем более должен вернуться в строй после дисквалификации лучший бомбардир Георгий Гонгадзе. Форвард забил в сезоне шесть голов, и заменить его в атаке тренеру не так-то просто.

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С «Оренбургом» у хозяев не получится сыграть осторожно, в любом случае придётся грамотно действовать на контратаках. Команда Марцела Лички в таком положении, что может играть в привычном стиле без давления результата. Отрыв от подвала таблицы комфортный, тогда как потеснить тройку лидеров не представляется возможным.

В последнем матче «Оренбург» снова ушёл в минус по разнице мячей, пропустив четыре гола от «Локомотива» (1:4). Это поражение стало для него первым за четыре тура, ранее гости обыгрывали «Спартак» (2:0) и играли вничью с «Ростовом» (2:2). Всего за месяц в пяти встречах оренбуржцы забили 10 голов, не снижая планку ниже двух мячей за игру.

Стоит отметить, что особый вклад в недавние результаты «Оренбурга» внёс нападающий Дмитрий Воробьёв. После ухода Владимира Писарского именно десятый номер оренбуржцев стал лидером атаки. В пяти последних встречах он забил четыре гола и один раз ассистировал. А без голевого действия остался лишь в матче с «Сочи» (4:0).

В Воронеж «Оренбург» отправляется с явным намерением повторить результат первого круга, когда была добыта крупная победа (4:1). Однако важно не забывать, что в гостях он действует слабее. В гостях оренбуржцы играют очень слабо, проиграв в 8 из 11 встреч. Кроме того, клуб забил на выездах лишь 13 из 44 голов.

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Нельзя сказать, что это игра двух равных соперников, однако позиция «Оренбурга» в заблуждение вводить не должна. Гости практически ни на что не претендуют. Они стараются показывать красивый зрелищный футбол и радовать болельщиков, но для победы подобной мотивации мало. Тем более в гостях с самой миролюбивой домашней командой. «Факел» нуждается в очках, а дома он почти не допускает ошибок. Поэтому стоит рассмотреть ставку «хозяева не проиграют и «обе забьют» за 2.25.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Оренбург» 22 апреля 2023 года

У «Факела» не так много ресурсов в атаке, чтобы забивать много, но на контратаках он действует эффективно. Особенно на домашнем стадионе, не проиграв в 10 из 12 матчей сезона. Воронежцы полны решимости, а «Оренбург» слишком плох в гостях, чтобы помешать хозяевам набрать очки. В среднем на выезде команда Марцела Лички пропускает почти три гола за игру. И пусть обычно она компенсирует провалы защиты активностью впереди, в трёх из четырёх последних гостевых матчей больше гола забить не удавалось. Едва ли удастся и сейчас.

Ставка: «Факел» не проиграет и обе забьют за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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