«Реал» — «Осасуна»: смотри бесплатно прямую трансляцию финала Кубка Испании!
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6 мая пройдёт финальный матч Кубка Испании «Реал» — «Осасуна». Начало — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
«Реал» уже не станет чемпионом Испании, но продолжает борьбу за два трофея. И в Кубке Испании команда Карло Анчелотти уже в финале! Нужно всего лишь обыграть середняка — «Осасуну». Но для памплонцев эта игра — исторический шанс завоевать Кубок Испании и получить место в еврокубках. Удастся ли совершить сенсацию?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию финала Кубка Испании «Реал» — «Осасуна».
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