«Ливерпуль» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.80.

«Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом» в 35-м туре АПЛ. Очень тяжело, конечно, даётся красным этот сезон. Но сейчас подопечные Клоппа будут играть дома. Так что я не уверен в успехе гостей тут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, в последнее время «Ливерпуль» и на выезде смотрится довольно неплохо. Сейчас команда идёт на серии побед. Благодаря ей мерсисайдцы уже поднялись аж на пятое место в таблице. Такое им, думаю, даже не снилось ещё в середине сезона. Так что если снова резко дела у команды не ухудшатся, может она попасть в еврокубки в следующем сезоне.

Недавно подопечные Клоппа как раз встречались с прямым конкурентом в топ-6 таблицы — с «Тоттенхэмом». «Остросюжетная» вышла встреча, к 15-й минуте красные уже вели 3:0. И хотя «шпоры» три мяча смогли отыграть, но «Ливерпуль» всё равно выиграл — 4:3.

«Брентфорд» на самом деле идёт не так далеко от «Ливерпуля» в таблице — недавно они даже были соседями. Однако таких частых побед, как у соперника, у «пчёл» не было в последнее время. Несколько раз потеряли очки подопечные Томаса Франка в матчах с противниками, идущими рядом в таблице — 1:1 с «Астон Виллой» и 0:2 с «Вулверхэмптоном».

Сам же «Брентфорд» идёт на девятом месте в таблице. Соперники из зоны еврокубков обгоняют команду только на четыре очка. Так что у «пчёл» ещё есть возможность попасть в топ-7.

Но я думаю, на выезде сейчас подопечным Франка будет очень тяжело. «Ливерпуль» набрал ход. Сезон получился для команды слишком неудачным. Так что красные намерены провести оставшиеся матчи «на высокой ноте». Тем более что на кону у них — участие в еврокубках», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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