«Ливерпуль» — «Брентфорд». Юрген Клопп своего добьётся

Красным нужна путёвка в Лигу чемпионов, но ради неё придётся выложиться на максимум.

6 мая 2023 года состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу красных можно с коэффициентом 1.45. Шансы «пчёл» оценены в 6.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд» 6 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ливерпуль» — «Брентфорд» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55. Ставки на то, что «шпоры» победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брентфорд» (06.05.2023)

В субботу, принимая на «Энфилде» «Брентфорд», «Ливерпуль» может одержать шестую победу подряд в АПЛ. Команда Юргена Клоппа поднялась на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги благодаря впечатляющим результатам. Красные опережают «Тоттенхэм», занимающий шестое место, на пять очков.

«Брентфорд» занимает девятую строчку, отставая на девять очков от «Ливерпуля». Команда вернула уверенность, победив в двух последних встречах.

Дзюба встал на сторону Генича в конфликте комментатора с «Ростовом».

Красные подходят к матчу после тяжёлой победы над «Фулхэмом» со счётом 1:0 в середине недели благодаря пенальти Салаха. Перед этим команда обыграла «Лидс» (6:1), «Ноттингем Форест» (3:2), «Вест Хэм» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:3). Таким образом, красные непобедимы в семи матчах АПЛ.

Что ещё лучше, «Ливерпуль» проиграл только две из 14 последних встреч чемпионата Англии. Избежав поражений в каждом из 10 последних домашних матчей, команда Клоппа будет уверена, что в эти выходные она продолжит свою победную серию.

Что касается «Брентфорда», то в последнем матче он вырвал победу у «Ноттингем Форест» со счётом 2:1 благодаря голам Айвана Тони и да Силвы.

Спаллетти впервые после ухода из «Зенита» выиграл чемпионат страны.

«Пчёлы» взяли семь очков в трёх последних играх, причём до встречи с «лесниками» клуб сыграл вничью с «Астон Виллой» и победил «Челси».

Когда в период с февраля по апрель команда Томаса Франка одержала две победы в 11 матчах, казалось, что сезон сойдёт на нет. Однако «Брентфорд» вернулся на прежний уровень, и в субботу на «Энфилде» у него есть все шансы обыграть «Ливерпуль».

«Пчёлы» победили красных со счётом 3:1 в последней очной встрече, что многих удивило. Учитывая, что последние три игры между клубами принесли 13 голов (в среднем 4,3 гола за игру) мы ожидаем очередной результативности.

Если последние встречи АПЛ между «Ливерпулем» и «Брентфордом» указывают на тотал голов, то будет очень интересно. Мы прогнозируем, что команды забьют более 4.5 мяча, но победят подопечные Юргена Клоппа.

Ставки на победу «Ливерпуля» и тотал больше 4.5 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 4.50. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 4.5 мяча за 4.50.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

Прогноз на матч «Рома» — «Интер» с коэффициентом 5.55.

Городской совет Лиссабона наградит Роналду почётной медалью.

Прогноз на матч «Милан» — «Лацио» с коэффициентом 4.10.

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бразильский клуб «Баия».