Бернабе Сапата-Миральес — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Бернабе Сапата-Миральес – Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева с форой (-4.5) за 1.84.
«Если кто-то думает, что испанец Бернабе Сапата-Миральес — ноунейм, то это совсем не так. Это классический «грунтовик» и сейчас он занимает 38-е место в мировом рейтинге, что является для него лучшим достижением. В предыдущем раунде он очень легко обыграл австралийца Джэйсона Каблера – 6:4, 6:1. Ну а Даниил Медведев ожидаемо переиграл финна Эмиля Руусувуори – 6:4, 6:2.
27-летний россиянин, безусловно, фаворит матча. И если не случится ничего неожиданного, то он обыграет 26-летнего испанца в двух партиях. Кстати, это будет их первая очная встреча. Победа Медведева c форой (-4.5 гейма)», — сказала Петрова.
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Экспресс с коэффициентом 7.05.
Тарпищев: Медведев набирает технико-тактические варианты игры перед «Ролан Гаррос».
Медведев впервые в карьере одержал победу в матче на «Мастерсе» в Риме.
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