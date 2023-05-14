Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина. Россиянин любит тяжёлые условия

15 мая 2023 года состоится матч третьего круга «Мастерс» в Риме Андрей Рублёв – Алехандро Давидович-Фокина. Начало игры — не ранее 12:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество россиянину: поставить на победу Андрея можно с коэффициентом 1.52. Шансы испанца оценены в 2.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерс» в Риме Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина 15 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Андрей Рублёв – Алехандро Давидович-Фокина будет короткой: тотал больше 23.5 гейма котируется за 2.20, а тотал меньше 23.5 гейма оценён аналитиками в 1.60. Ставки на то, что россиянин победит со счётом 2:0 по сетам, принимаются за 2.35 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Мастерс» в Риме Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина (15.05.2023)

Шестая ракетка мира Андрей Рублёв встретится с 34-й Алехандро Давидович-Фокиной, чтобы получить место в четвёртом круге Открытого чемпионата Италии.

Россиянину пришлось непросто в последнем матче с Алексом Молчаном, ведь это был пасмурный и дождливый день. Рублёв выиграл всухую по сетам 2:0 (6:3, 6:4), но назвал этот результат большой удачей и был очень рад.

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Между тем Давидович-Фокина также начал в Риме победой, обыграв в двух сетах аргентинского ветерана Гидо Пелью (6:0, 7:6). До этого он дошёл до четвёртого круга в Мадриде. В этом году испанец удачно выступает на грунте, дойдя до 1/4 финала в Эшториле и Барселоне.

Рублёв выиграл обе очные встречи с Давидович-Фокиной, включая их единственную встречу на «Ролан Гаррос» во втором круге два года назад. Последний раз они встречались во втором круге турнира в Дубае в этом году (2-1).

Рублёв и Давидович-Фокина стремятся доминировать над соперниками с задней линии корта. У обоих спортсменов схожий стиль игры — большие подачи, мощные удары и уникальные движения. Однако Андрей имеет преимущество за счёт большего опыта и стабильности.

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С точки зрения статистики на грунте преимущество на стороне Рублёва, который выиграл 59 из 90 своих матчей, взяв четыре титула, в то время как у Давидович-Фокины 36 побед и 29 поражений. Рублёв доминировал над испанцем в очных встречах и должен победить снова.

Однако давайте не будем забывать о том, что все допускают ошибки и всё-таки по одному сету Давидович-Фокина отбирал у Рублёва. Также не будем забывать, насколько это медленный корт. Предлагаем поставить на победу Андрея и тотал больше 2.5 сета за 3.85 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Андрей отметил, что условия в Риме были тяжёлыми, но ему это нравится!

Ставка: победа Рублёва и тотал больше 2.5 сета за 3.85.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

Рублёв обыграл Молчана и вышел в третий круг турнира в Риме.

Стартовый матч Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесли на другой день.

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