Прогноз на товарищеский матч Германия — Украина с коэффициентом 3.36

Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч Германия — Украина.

Ставка: Украина не проиграет за 3.36.

Сборная Германии является хозяином предстоящего чемпионата Европы и поэтому вынуждена готовиться к турниру, играя исключительно товарищеские матчи. Это развязывает руки Хансу-Дитеру Флику, на которого не довлеет результат и который может пускаться в самые различные эксперименты с составом. На июньскую международную паузу запланированы сразу три матча и игра с Украиной состоится через 16 дней после окончания чемпионата Германии, а это значит, что костяк сборной, который состоит из игроков Бундеслиги не будет страдать от плотного календаря.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После провала на чемпионате мира, в котором Германия не смогла выйти из группы в составе сборной произошли некоторые изменения, но они не были революционными. Обращает на себя внимание разве что отсутствие Никлас Зюле и Томаса Мюллера, без которых трудно было представить немецкую сборную последних лет. Мартовские товарищеские матчи Германия провела с Перу (2:0) и Бельгией (2:3).

В то же время Украина, которая не пробилась на чемпионат мира, в марте собралась впервые за девять месяцев и победила молодёжную команду «Брентфорда» (2:0) и уступила в гостях сборной Англии (0:2). Примечательно, что лишь в одной из девяти последних матчей с участием Украины забивали обе команды.

Сборная Украины наконец определилась с именем нового главного тренера. Им стал Сергей Ребров, известный по работе с киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Ребров провёл 75 игр за сборную Украины как и игрок и является несомненным авторитетом для игроков. Первый матч под руководством нового наставника Украина проведёт весьма вдохновенно. Лишь три из последних 20 матчей украинской сборной заканчивались поражениями. Характер этой команды проявится и сейчас. Поставим на то, что гости не проиграют.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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