Германия — Украина. На Сергея Реброва возлагают большие надежды

12 июня состоится товарищеский матч Германия — Украина. Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех украинцев оценивается в 8.50. На ничью дают коэффициент 5.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Украина 12 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Германия – Украина будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Украина (12.06.2023)

Сборная Германии как хозяйка будущего чемпионата Европы вынуждена играть товарищеские матчи, пока все остальные проходят квалификацию. Ханс-Дитер Флик получил время для того, чтобы безболезненно подобрать состав, попробовать новых исполнителей и преодолеть тот кризис, который не давал немцам удачно выступить на предыдущих турнирах.

В марте немцы сыграли два товарищеских матча. Сначала уверенно обыграли Перу со счётом 2:0. А потом уступили бельгийцам со счётом 2:3. Яркая игра в атаке понравилась многим. Команда наконец-то получила результативного центрфорварда — Никласа Фюллькруга. Нападающий «Вердера» забил три гола из четырёх командных.

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Стоит отметить также, что Флик, несмотря на товарищеский статус матчей, к экспериментам подходил осторожно. Сразу восемь постоянных игроков начинали оба матча в стартовом составе. Дебютантов было только двое: Кевин Шаде из «Брентфорда» и Йоша Вагноман из «Штутгарта». Очень похожий состав немцы собрали и на июньские матчи.

А это значит, что сборной Украины лучше не рассчитывать на расслабленность соперника. Скорее всего, немцы сыграют приближённым к оптимальному составом, что осложнит дебют Сергея Реброва.

Экс-наставник киевского «Динамо», с которым он дважды выиграл чемпионат Украины, а также играл в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, наконец закончил работу в ОАЭ. Он приехал тренировать сборную, в которую его зазывали не первый год. Товарищеский матч очень нужен ему перед играми с Северной Македонией и Мальтой.

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Встреча с Англией (0:2) в марте под руководством исполняющего обязанности Руслана Ротаня наверняка никому не понравилась. Какой футбол будет ставить сборной Ребров, ещё неясно, но, скорее всего, что-то более осмысленное и агрессивное, чем то, что Украина продемонстрировала в 1-м туре квалификации.

Слишком радикальных кадровых решений Ребров не принимал. Номинально состав на июньские матчи был объявлен ещё до его назначения, но понятно, кто его формировал. Можно отметить появление Кочергина и Ваната, оба весной были в хорошей форме и должны усилить атаку. Нет одного из лидеров Александра Зинченко, но причина в травме.

У сборной Германии проблем с атакой и результативностью быть не должно. Сергею Реброву нет смысла отсиживаться в обороне, нужно пробовать агрессивные варианты. В обороне у немцев есть определённые проблемы, и гости могут ими воспользоваться. Поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Украина 12 июня 2023 года

Товарищеский статус игры говорит о том, что обе команды не будут зациклены на результате и могут сыграть чуть острее, более раскованно. Поэтому шансов на голы больше, чем если бы эта игра была официальной. Причём результативность может быть обоюдной, так как фаворит не может похвастаться надёжной обороной.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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