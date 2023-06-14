Нидерланды — Хорватия: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Хорватия в полуфинале Лиги наций.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Футбол как конвейер: после клубного футбола мы переключаемся на национальные сборные. У нас впереди «Финал четырёх» Лиги наций. Пройдёт он в Нидерландах. И первый матч в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда», сыграют хозяева и бронзовый призёр чемпионата мира — сборная Хорватии. У голландцев, как вы знаете, сменился тренер: после ван Гала пришёл Рональд Куман. Два матча он уже провёл в рамках отбора к Евро-2024, и результаты, мягко говоря, не впечатляющие. 0:4 — поражение от Франции с нереализованным пенальти в самой концовке и скромненькая победа над Гибралтаром – 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У хорватов состав очень крепкий, даже несмотря на то, что многие лидеры по возрасту команду покинули. Классных исполнителей всё равно хватает, и хорваты редко уходят с поля без забитого мяча. Да, это полуфинал, всего шаг до финала, и дальше борьба за трофей. Я думаю, что хорваты упрутся, у них есть ресурс, есть игроки, которые могут сделать разницу и могут сборную Нидерландов даже в Роттердаме, на поле соперника, наказать.

Поэтому я выберу за очень хороший коэффициент вариант «обе забьют». Мне кажется, после клубного футбола переключаться на сборную не так-то просто, но у хорватов игра более выстроенная и более понятная, чем у Нидерландов под руководством Кумана. Свой голик там наверняка голландцы тоже организуют, а хорваты, скорее всего, может, даже и не проиграют.

«Обе забьют», чтобы поболеть до конца матча, за хороший коэффициент 2.05», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

Мбаппе высказался о выступлении Месси за «ПСЖ».

«Рубин» близок к трансферу защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Реал» может включить Тчуамени в сделку по Мбаппе.