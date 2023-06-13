Хорватия сожмёт в тиски Нидерланды. У Рональда Кумана много работы

Чёрная полоса тренера «оранжевых» продолжится. У «шашечных» есть всё, что нужно для выхода в следующую стадию.

Пришла пора для международных матчей, и 14 июня в 21:45 мск раздастся стартовый свисток во встрече 1/2 финала Лиги наций. Нидерланды принимают Хорватию на стадионе «Де Кёйп».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.98. Успех хорватов оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу нидерландцев. Поставить на него можно в «Фонбет» за 6.00, а так же получить фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Где смотреть матч

Встречу Нидерланды — Хорватия в прямом эфире будет показывать платформа «Оkkо Спорт».

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Нидерланды — Хорватия (14.06.2023)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв. Настал черёд Лиги наций. На 14 июня запланирована полуфинальная встреча, в которой на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме встретятся Нидерланды и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Оранжевые» добыли путёвку в полуфинал Лиги наций ещё под руководством опытного Луи ван Гала. Также во главе с ним нидерландцы добрались до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, обидно уступив будущему чемпиону — Аргентине (2:2, 3:4 пен.).

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После этого Луи ван Гал покинул пост главного тренера. Он решил заняться здоровьем и проводить больше времени с семьёй. Должность занял легендарный бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман. Ранее он уже возглавлял эту команду, причём довольно успешно.

Под руководством Кумана голландцы успешно квалифицировались на Евро-2020, а также дошли до финала первого розыгрыша Лиги наций, в котором уступили Португалии — 0:1. Вот только после этого Рональд решил попробовать свои силы в качестве наставника «Барселоны» и провалился.

Сине-гранатовые неудачно стартовали в Лиге чемпионов и расположились на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры. Куман был уволен. Возвращение в сборную пока оставляет плохие впечатления. Под его руководством оранжевые разгромно уступили Франции (0:4) и обыграли Гибралтар (3:0) в стартовых двух турах квалификации ЧЕ-2024.

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Победу в игре с Гибралтаром можно даже счесть за поражение. Голландцы нанесли целых 50 ударов, но только 11 из них пришлись в створ. Гибралтар очень много пропускает и является одним из главных аутсайдеров. Если уж в матче с ним у «оранжевых» возникли такие проблемы, то что будет во встрече с Хорватией?

По итогам минувшего чемпионата мира в Катаре «шашечные» выиграли бронзовые медали. В матче за третье место они победили Марокко — 2:1. Многолетние лидеры «пламенных» доказали, что, несмотря на возраст, они находятся в хорошей форме и когда нужно, могут сделать результат.

По-прежнему держит очень высокую планку капитан сборной Хорватии Лука Модрич. 37-летний футболист как будто вообще не стареет. Он продолжает оказывать огромное влияние на игру своими точными передачами, техникой и видением поля. На ЧМ в Катаре «шашечные» не всегда демонстрировали красивую игру, но выглядели как единое целое.

Стоит отдать за это должное Златко Даличу, который далеко не первый год успешно руководит «пламенными». Наставник грамотно подвёл национальную команду к смене поколений. На ЧМ-2022 блеснула молодёжь, в частности талантливый голкипер Доминик Ливакович. Вратарь выдал ряд невероятных спасений, а также потащил большое количество 11-метровых ударов.

Грядущий матч пропустит другой молодой талант сборной Хорватии — Йошко Гвардиол. Защитник покинул расположение национальной команды из-за проблем с пахом. В совокупности с тем, что завершил карьеру в сборной бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, потеря выглядит болезненной.

С другой стороны, у сборной Хорватии очень хорошая глубина состава. Найти замену Гвардиолу без потери качества Даличу не должно составить большого труда. Поставить на то, что «пламенные» как минимум не проиграют в основное время в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

В Хорватии спорт на очень высоком уровне. Один из лидеров «шашечных» Матео Ковачич, выступающий за «Челси», рассказал, что его страна очень любит футбол. Он отметил невероятную поддержку болельщиков, а также наличие таланта и характера у своих партнёров по сборной.

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У «оранжевых», в отличие от «пламенных», лидеры в последнее время сильно регрессировали. Не лучшие в карьере сезоны провели Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт и Мемфис Депай. Да, у голландцев много других техничных футболистов, но спад ведущих игроков не сулит им ничего хорошего.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Нидерландах, в победу Хорватии верится больше. Ведущие футболисты голландцев сильно сбавили. Ухудшились результаты «оранжевых», в частности из-за смены главного тренера. «Пламенные», напротив, выигрывают медали и по-настоящему выглядят командой. Их лидеры и не думают стареть. При этом постепенно прогрессирует молодёжь. Полагаем, «шашечные» как минимум не проиграют в основное время за 1.82 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: Хорватия не проиграет за коэффициент 1.82.

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