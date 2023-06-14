Нидерланды — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лига наций Нидерланды — Хорватия.

Ставка: победа Нидерландов за 2.05.

«Нидерланды и Хорватия сыграют в полуфинале Лиги Наций. Очень интересная пара – две сильные сборные, играющие в разных стилях. Но, думаю, более молодая и свежая команда Рональда Кумана выиграет сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерланды крупно проиграли Франции в квалификационном матче Евро-2024 в марте – 0:4. Впрочем, после этого «летучий голландец» уверенно переиграл Гибралтар – 3:0. До этого на ЧМ-2022 команде ещё тогда Луи ван Гала удалось пройти в четвертьфинал, где она довела игру с Аргентиной до серии пенальти и уступила по итогу (2:3).

Хорватия же дальше прошла на ЧМ-2022 – до полуфинала, где проиграла той же Аргентине (0:3). Но затем в матче за третье место сборная обыграла Марокко (2:1). В марте подопечные Златко Далича тоже играли в квалификации Евро-2024, где сыграли вничью с Уэльсом (1:1) и победили Турцию (2:0).

В этом противостоянии я всё-таки отдаю предпочтение Нидерландам. У сборной сменился главный тренер после ЧМ-2022. Рональд Куман тоже достаточно опытный специалист, который хорошо умеет работать со сборной. Также состав у «летучего голландца» более молодой. А Хорватию сейчас «тащат» ветераны Модрич, Перишич и другие.

Форма игроков особенно важна в летних встречах, которые проходят после длинного напряжённого сезона. Так что, на мой взгляд, Нидерланды сейчас лучше готовы к победе. Ставлю на их успех», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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