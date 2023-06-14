Нидерланды — Хорватия: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги наций 14 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды – Хорватия в полуфинале Лиги наций.

Ставка: Нидерланды не проиграют и ТБ 1.5 за 1.82.

«Честно говоря, уже не ожидал увидеть Модрича в составе хорватов, но он в заявке, готов продолжать радовать болельщиков своей сборной. Больших изменений у Хорватии не вижу по сравнению с чемпионатом мира. Разве что центр обороны испытывает большие проблемы. Ловрен закончил, а он всё-таки был основным игроком, как бы скептически к нему ни относились, не сыграет сейчас и Гвардиол. То есть против голландцев выйдет Вида и кто-то из тех, кто мало играет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерланды играют дома. Конечно, у них есть цель — забрать трофей. В первом розыгрыше они были близки к ней, но уступили португальцам. Теперь финальная часть у них дома. Отборочный турнир с Куманом они начали невнятно. Но сейчас должна быть серьёзная мотивация.

Посмотрел, есть и тут проблемы. Не сыграют из-за травм де Лигт и Депай. Если в нападении есть варианты, то сзади чуть сложнее найти напарника ван Дейку. В любом случае надёжной оборону голландцев я бы не назвал.

Но, на мой взгляд, хозяева должны решать за счёт атаки. Есть Гакпо, великолепно проведший чемпионат мира, тот же высоченный Вегорст. В центре поля Вейналдум может стать лидером. И много очень подвижных фланговых игроков, которые будут иметь преимущество над хорватами.

Думаю, в основное время Нидерланды не проиграют при тотале больше 1.5 мяча. И ничья 1:1 может быть, и победа 2:1. Таким вижу развитие событий», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

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