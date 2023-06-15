Испания — Италия: ставка Романа Павлюченко на полуфинальный матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Италия.

Ставка: обе забьют за 2.08.

«Испания встретится с Италией в рамках 1/2 финала Лиги наций. Сойдутся две команды со своим собственным игровым стилем. Но не думаю, что победа тут точно достанется испанцам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Красная фурия», в отличие от Италии, принимала участие на ЧМ-2022. Хотя особых успехов сборная там не добилась, проиграв Японии в групповом этапе (1:2) и вылетев в первом же раунде плей-офф от Марокко (0:1).

А Италия и вовсе пропустила турнир. Казалось бы, после этого подопечные Манчини должны уверенно стартовать в отборе на Евро-2024. Но там «лазурная команда» с ходу проиграла Англии — 1:2.

Обе сборные имеют собственный стиль. Конечно, испанцы будут контролировать мяч. Но Италия довольно надёжно играет в защите, да и в контратаках подопечные Манчини сейчас могут преуспеть. Плюс итальянцы в этом сезоне показали прекрасный футбол в еврокубках, смогли выйти во все финалы.

Я тут жду равной игры. Команды активно сыграют друг с другом. Уверен, что голы будут от обоих противников. Моя ставка — обе команды забьют», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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