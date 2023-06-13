Испания — Италия. Может, не стоило увольнять Луиса Энрике?

Де ла Фуэнте не справляется, и многие просят о его отставке.

14 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Италия. Игра должна получиться яркой и интересной. Начало — в 21:45 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев: поставить на победу «Красной фурии» можно с коэффициентом 2.26. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40. Наиболее вероятный счёт — 0:0. Поставить на него можно в «Фонбет» с коэффициентом 6.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где смотреть

Встречу Испания — Италия в прямом эфире покажут на платформе «Okko Спорт».

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Италия (15.06.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, а настал черёд Лиги наций. На 15 июня запланирована полуфинальная встреча, в которой на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде померяются силами Испания и Италия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После неудачи на ЧМ-2022 сборная Испании пережила смену главного тренера. Луис Энрике был отправлен в отставку. Должность занял Луис де ла Фуэнте. Новый наставник «Красной фурии» заявлял, что не станет сильно отходить от стратегии предшественника.

Гинер: Акинфеев может стать тренером ЦСКА.

Поначалу показалось, что смена главного тренера скажется на испанцах положительно. Во встрече 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 они разгромили Норвегию (3:0). Дублем отметился 33-летний нападающий Хоселу, для которого игра стала первой за сборную.

Думалось, что нововведения и бесстрашие де ла Фуэнте вдохновят команду, улучшат конкуренцию и придадут разнообразия. Однако во встрече 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 «Красная фурия» безвольно проиграла Шотландии (0:2). В первую очередь это вина нового главного тренера.

Де ла Фуэнте выпустил слишком экспериментальный состав. Тренер оставил в запасе вундеркинда «Барселоны» Гави и ряд других ведущих футболистов национальной команды. При этом «Красная фурия» безыдейно смотрелась в атаке. Она владела мячом большую часть матча, но толком ничего не могла создать у ворот соперника.

Мостовой заявил, что не готов начинать карьеру тренера с нуля.

Эта проблема присутствовала и при Луисе Энрике. Только вот 53-летний специалист следовал курсу развития молодёжи, а де ла Фуэнте вызвал в национальную команду множество ветеранов, в частности Яго Аспаса. Сообщается, что он может быть уволен уже через полгода после назначения. Королевская федерация футбола Испании и спортсмены недовольны специалистом и его методами.

Сборная Италии, как мы помним, не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катаре, сенсационно уступив Северной Македонии (0:1). Для неё это стало настоящим позором, но увольнения Роберто Манчини с должности главного тренера не последовало. Выигравшему Евро-2020 наставнику было выделено больше времени.

И, кажется, не напрасно. Манчини подтянул в основную национальную команду ряд талантливых молодых игроков. Изменения благотворно на ней отразились. В первую очередь улучшилась атакующая составляющая «лазурной команды». Нападение стало быстрее и вариативнее. За счёт этого улучшилась и игра на контратаках.

За шесть туров группового этапа Лиги наций сборная Италии уступила только Германии (2:5). Также сыграла вничью с немцами (1:1) и Англией (0:0). Обыграла англичан (1:0) и Венгрию (2:1 и 2:0). Затем в стартовых двух турах квалификации ЧЕ-2024 она уступила Англии (1:2) и победила Мальту (2:0).

Конечно, «лазурной команде» во многом нужно прибавлять. Временами ей не хватает опыта, но всё ещё впереди. В плане техники полный порядок. Молодёжь у Италии очень перспективная, что недавно показал ЧМ-2023 U20. Лучшим игроком турнира был признан полузащитник «Челси» Чезаре Казадей. Он записал на свой счёт семь голов в семи матчах.

Благодаря стараниям Казадея молодёжная сборная Италии добралась до финала ЧМ-2023 U20, в котором обидно уступила Уругваю (0:1). Поставить на то, что «лазурная команда» выйдет в финал текущего розыгрыша Лиги наций, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Единственное, что плохо — «лазурной команде» не хватает качественного центрфорварда. Манчини отмечал, что среди топ-7 команд Италии топовый форвард есть только у «Лацио», да и тот уже в возрасте. Наставник настолько отчаялся, что хочет убедить французского форварда «Лиона» Райана Шерки выступать за итальянскую сборную.

Так или иначе, всё ведёт к тому, что Роберто Манчини сопутствует отставке Луиса де ла Фуэнте. Бывший главный тренер «Зенита» обладает более богатым опытом выступлений на международной арене, чем испанец. Под его руководством «лазурная команда» установила рекорд по количеству матчей без поражений — 37.

Мостовой заявил, что не поедет на стажировку к Карпину.

Кстати, серия прервалась как раз в игре с Испанией (1:2) в полуфинале Лиги наций. Повлияло на итог встречи обидное удаление капитана итальянцев Леонардо Бонуччи. С тех пор расклад изменился не в пользу «Красной фурии». Даже если де ла Фуэнте сменит методы, не факт, что ему удастся вернуть доверие ведущих футболистов. Всё ведёт к тому, что Манчини возьмёт реванш.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Испания — Италия 15 июня 2023 года

Сборная Испании переживает не лучшие времена. Мотивация в виде увольнения наверняка повлияет на де ла Фуэнте, но вот в какую из сторон? У «Красной фурии» есть проблемы атакующего плана. Нередко она не может взломать оборону соперника и безыдейно катает мяч по полю, как это было в игре с Шотландией.

Италия смотрится предпочтительнее. У неё опытнее наставник, а также отличная прогрессирующая молодёжь. Думаем, в финал Лиги наций выйдет «лазурная команда». Ставки на проход Италии оценили в 2.32 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Италия выйдет в финал Лиги наций за коэффициент 2.32.

«ПСЖ» выплатит Галтье за расторжение контракта € 6 млн.

Неймар прокомментировал переход Месси в «Интер Майами».

Журналист сообщил, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.

«ПСЖ» собирается продать Мбаппе, но не в «Реал».