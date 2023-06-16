Польша — Германия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Польша — Германия.

Ставка: победа Германии за 1.74.

«Польша и Германия проведут товарищеский матч 16 июня. Обе команды в последнее время не показывали хороших результатов, часто терпели неудачи, в том числе на чемпионате мира. Но, думаю, хозяевам тут не на что рассчитывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поляки довольно неуверенно смогли выйти в плей-офф чемпионата мира — 2022. В своей группе «белые орлы» обыграли Саудовскую Аравию (2:0), а также поделили очки с Мексикой (0:0) и уступили будущему чемпиону – Аргентине (0:2). Но в 1/8 финала Польше встретился другой финалист турнира — Франция, который она тоже уступила, не навязав борьбы (1:3).

Затем в марте команда Сантуша провела ещё два раунда в рамках отбора на Евро-2024, в которых снова потерпела поражение, на этот раз от довольно-таки равного соперника — Чехии (1:3). Но после этого поляки обыграли Албанию с достаточно скромным счётом 1:0.

А вот Германия провалила чемпионат мира в Катаре. Сборная не смогла выйти из группы, уступив Японии (1:2), сыграв вничью с Испанией (1:1). Ну а победа над Коста-Рикой (4:2) уже ничего не дала немцам.

После этого команда Флика проводила только товарищеские встречи, в которых тоже не всегда выигрывала – 2:3 с Бельгией и 3:3 с Украиной. Между этими результатами затесалась ещё весьма ожидаемая победа над Перу (2:0).

Это товарищеский матч, так что я не думаю, что соперники выложатся по полной. Они, скорее, сыграют в своё удовольствие. Тем более что сезон только что завершился и игроки находятся не в лучших физических кондициях.

Но Германия, конечно, более мастеровитая. Плюс у немцев есть желание восстановить своё имя. В последнее время сборная редко выигрывала. Так что сейчас Польшу, скорее всего, ждёт поражение. Ставлю на победу Германии», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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