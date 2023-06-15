Польша — Германия. С украинцами было сложнее

В недавнем матче с Украиной немцы с трудом вырвали ничью. В этой встрече могут рассчитывать на победу.

16 июня состоится товарищеский матч Польша — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.68. Успех поляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Польша — Германия 16 июня 2023 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Польша — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Польша — Германия (16.06.2023)

16 июня отдельное внимание стоит уделить игре между сборными Польши и Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Пока многие сборные добывают путевку на чемпионат Европы, хозяева турнира проводят товарищеские матчи.

Недавно Германия сыграла вничью с Украиной (3:3). Подопечные Ханса-Дитера Флика уступали 1:3 к 57-й минуте, но сумели перевернуть игру. Кай Хаверц сократил отставание, а Йозуа Киммих на 90+1-й минуте реализовал пенальти. Тем самым команда избежала поражения.

Названа зарплата Бензема в «Аль-Иттихаде».

До этого Германия сыграла ещё две товарищеские встречи. Она обыграла сборную Перу (2:0), а затем уступила Бельгии (2:3). Никлас Фюллькруг забил три из четырёх мячей. Команда показала отличный атакующий футбол.

Однако матч со сборной Украины выявил проблемы Германии в обороне. Даже Йозуа Киммих после матча сказал, что пропустили два ненужных гола, но сумели дожать соперника и свести встречу к ничьей. Главный тренер также посетовал на то, что его команду сразу наказывали за ошибки в обороне, и пообещал исправиться.

Сборная Польши в этом году приняла участие в двух матчах квалификации на Евро-2024. Сперва проиграла Чехии (1:3), но следом обыграла Албанию (1:0). После перерыва у сборной Польши наконец будет товарищеский матч, но соперник не из простых.

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Медине.

Тренером поляков после чемпионата мира стал Фернанду Сантуш. Поэтому изменения обязательно произойдут. История очных встреч остаётся за гостями. У Германии три победы в семи матчах, а у Польши — лишь одна. Команды наигрывают составы, и вполне вероятно, что будут равны.Тем более немцы готовы заняться обороной.

Флик подходит к экспериментам очень осторожно даже в товарищеских матчах. В сборной Польши основную роль в нападении играет Роберт Левандовски. Однако в обороне всё равно есть проблемы. Игра со сборной Чехии тому отличный пример. Так что отменному нападению Германии такой соперник будет в радость.

Статистика на стороне гостей. Поэтому проверим ставку на победу Германии и тотал больше 1.5 мяча за 2.00. Всё-таки за три встречи забить семь мячей — неплохой показатель. Думается, немцы продолжат в том же духе.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Польша — Германия 16 июня 2023 года

Германия не победила в матче с Украиной из-за ошибок в обороне. Зато с нападением порядок. У Польши в квалификации на Евро-2024 не всё гладко, проблемы в обороне присутствуют, но забивать есть кому. Однако история очных игр за немцами. У них более сыгранный состав. Поэтому проверим ставку на победу гостей через тотал больше.

Ставка: победа Германии и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Форвард ЦСКА Гайч заявил, что хочет остаться в Италии.

Прогноз на матч Косово – Румыния с коэффициентом 3.15.

Президент Франции Макрон: постараюсь убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Прогноз на матч Андорра — Швейцария с коэффициентом 2.54.