Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Чехия U21 — Англия U21.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

Вряд ли этот матч будет сильно отличаться от недавних встреч между этими же сборными в отборе на Евро, хотя с того момента прошло немало времени. Англичане не стали слабее, а чехи не стали сильнее. Даже потеря гостями своего лучшего бомбардира не делает задачу проще для чехов. Англичане на турнир везут один из самых мощных составов, посоперничать с ними в этом плане могут разве что французы. На групповом этапе у подопечных Ли Карсли не должно возникнуть особых проблем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Чехии не может выиграть пять матчей подряд. Сначала была ничья в стыках с Исландией, которая устроила чехов, а вот товарищеские матчи за время подготовки к Евро хозяева отыграли слабо. Португальцы и норвежцы обыграли их с разницей в четыре мяча. С Бельгией и Нидерландами чехи сыграли вничью, но ничего выдающегося не показали.

Низовые матчи редкость в исполнении английской молодёжки. В последних 10 матчах у них был только один такой, в остальных команды забивали от трёх голов и больше. Чехи не могут похвастаться слишком надёжной обороной, но забивать тоже умеют, Англия уже успела ощутить это на себе. Победа гостей тут наиболее вероятный исход, но коэффициент на неё слишком низок. А вот тотал больше 2.5 мяча за 1.88 более интересен.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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