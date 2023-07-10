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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала Уимблдона

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала Уимблдона
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10 июля в Лондоне (Великобритания) пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона-2023. Россиянин Даниил Медведев встретится с чехом Иржи Легечкой. Ориентировочное время начала встречи — 15:00 мск.

Явным фаворитом предстоящего матча считают россиянина, на чей успех предлагается поставить с коэффициентом 1.28. Успех 21-летнего чеха идёт за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победу Даниила с форой (-5) геймов оценили коэффициентом 1.83 а фора (+5) на Легечку оценивается коэффициентом 1.95.

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

На общий тотал меньше 37.5 гейма можно поставить за 1.93, а на тотал больше 37.5 — за 1.87.

Медведев располагается на третьем месте в рейтинге ATP, а Легечка — 37-я ракетка мира. Ранее эти теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.

Первый четвертьфинал на горизонте:
Даниил Медведев — Иржи Легечка. Лучший сезон на Уимблдоне продолжится
Даниил Медведев — Иржи Легечка. Лучший сезон на Уимблдоне продолжится
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