Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала Уимблдона

10 июля в Лондоне (Великобритания) пройдут матчи 1/8 финала Уимблдона-2023. Россиянин Даниил Медведев встретится с чехом Иржи Легечкой. Ориентировочное время начала встречи — 15:00 мск.
Явным фаворитом предстоящего матча считают россиянина, на чей успех предлагается поставить с коэффициентом 1.28. Успех 21-летнего чеха идёт за 3.75.
Победу Даниила с форой (-5) геймов оценили коэффициентом 1.83 а фора (+5) на Легечку оценивается коэффициентом 1.95.
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На общий тотал меньше 37.5 гейма можно поставить за 1.93, а на тотал больше 37.5 — за 1.87.
Медведев располагается на третьем месте в рейтинге ATP, а Легечка — 37-я ракетка мира. Ранее эти теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.
Экспресс с коэффициентом 3.86.
Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.
Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.
Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.
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