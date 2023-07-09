Даниил Медведев — Иржи Легечка. Лучший сезон на Уимблдоне продолжится

10 июля Даниил Медведев и Иржи Легечка сыграют в четвёртом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех чеха оценивается в 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Иржи Легечка 10 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Даниил Медведев — Иржи Легечка не будет упорным: тотал больше 38.5 гейма идёт за 1.94, а тотал меньше 38.5 гейма – за 1.86. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:0, можно с коэффициентом 2.65.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Иржи Легечка (10.07.2023)

10 июля Даниил Медведев и Иржи Легечка сыграют в четвёртом круге Уимблдона. Начало матча — не ранее 13:00 мск. Россиянин демонстрирует уверенные результаты. Медведев на шести турнирах доходил до финала и выиграл пять титулов. На его счету 41 победа в 49 встречах.

Лишь в финале BNP Paribas Open он не смог отстоять статус-кво. Медведев в борьбе за титул проиграл первой ракетке мира Карлосу Алькарасу за 1 час 11 минут со счётом 0:2 (3:6, 2:6), выиграв лишь 24% очков на приёме подач.

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По ходу сезона Даниил неоднократно демонстрировал класс и мастерство, обыгрывая сильнейших оппонентов. Он победил Григора Димитрова, Феликса Оже-Альяссима, Энди Маррея, Борну Чорича, Андрея Рублёва, Фрэнсиса Тиафо, Карена Хачанова, Янника Синнера, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Хольгера Руне и Новака Джоковича.

После провальных выступлений на «Ролан Гаррос» болельщики российского теннисиста ожидали, что Даниил соберётся с силами и выдаст победное шествие на травяных турнирах в Хертогенбосхе и Галле, однако Медведев вновь разочаровал.

На Хертогенбосхе россиянин выбыл из борьбы уже по итогам матча первого круга с французом Адрианом Маннарино — 1:2 (6:4, 4:6, 2:6), а в Галле он уступил в 1/4 финала испанцу Роберто Баутиста-Агуту — 0:2 (5:7, 6:7).

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В четырёх матчах на этих турнирах 68,03% из 319 первых подач в его исполнении были точны. Дала о себе знать слабая игра на приёме. На Уимблдоне Медведев действует на корте увереннее. Правда, этому способствует турнирная сетка. Россиянин обыграл Артура Фери, Адриана Маннарино и Мартона Фучовича, отдав соперникам лишь 41 гейм.

Иржи Легечка — первая ракетка Чехии. 21-летний теннисист суммарно выиграл шесть титулов, но все они с турниров категории ITF и Challenger. Суммарно в текущем сезоне он победил в 27 из 43 матчей и заработал 882 очка, львиную долю которых принёс выход в четвертьфинал Australian Open, в котором он уступил Стефаносу Циципасу — 0:3 (3:6; 6:7; 4:6).

К старту травяного мэйджора он готовился на турнирах категории ATP-250 в Штутгарте и ATP-500 в Лондоне — BOSS Open и Cinch Championships, на которых его путь оборвали Фрэнсис Тиафо и Карлос Алькарас соответственно.

На Уимблдоне Легечка демонстрирует впечатляющие результаты. Во втором круге не испытал проблем с аргентинцем Франсиско Серундоло — 3:0 (6:2; 6:2; 6:2). В третьем круге было сложнее. Для победы над Томми Полом потребовалось пять сетов — 3:2.

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Иржи Легечка выиграл лишь в 21 в 35 матчей на турнирах серии АТР. Он уступает Даниилу Медведеву в опыте и классе, но вполне может доставить проблем за счёт уверенной игры на своих подачах. Предлагаем присмотреться к ставке на победу россиянина с форой (-5) за 1.87.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Даниил Медведев — Иржи Легечка 10 июля 2023 года

По ходу травяного мэйджора Даниил Медведев прибавляет с каждым матчем и увереннее действует на приёме подач. Россиянин мотивирован пробить барьер и впервые выступить в четвертьфинале. Опыт и класс на стороне Даниила. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу россиянина с форой (-5) за 1.87.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-5) за коэффициент 1.87.

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