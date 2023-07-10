Прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона Даниил Медведев — Иржи Легечка

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Иржи Легечка.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-5.5) гейма за 1.95.

Даниил Медведев — первая ракетка России. В текущем сезоне он шесть раз пробивался в финал соревнований и в итоге выиграл пять титулов. В активе россиянина 41 победа в 49 матчах, без учёта встреч, проведённых на теннисных кортах Уимблдона. Он суммарно заработал 4400 очков — третий результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При всём этом на траве он демонстрирует неоднозначные результаты. Собственно, на турнире в Хертогенбосхе он завершил выступление уже в первом круге, уступив французскому спортсмену Адриану Маннарино со счётом 6:4, 4:6, 2:6, а на соревнованиях в Галле Медведев дошёл лишь до четвертьфинала, в котором проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 5:7, 6:7. Примечательно, что первая ракетка России выиграл очки лишь в 34,24% моментов на приёме подачи в четырёх встречах на вышеупомянутых турнирах.

На Уимблдоне статистика улучшилась, правда, стоит отметить благосклонность турнирной сетки — Артур Фери (422-й в рейтинге АТР), Адриан Маннарино (47-я ракетка) и Мартон Фучович (80-е место). В матчах с ними россиянин выиграл 76,85% очков после точно введённой первой подачи, при этом 69,68% из 310 вводов были точны. Также он взял 40,69% из 317 подач на приёме. Прогресс налицо. Пребывая в хорошей игровой форме Медведев должен обыгрывать молодого чеха и брать новые турнирные высоты на травяном мэйджоре.

Рекомендуем ставку на победу Даниила Медведева с форой (-5.5) гейма за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.