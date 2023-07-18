БАТЭ, «Шериф» и другие матчи! Смотри Лигу чемпионов и получи фрибет 2000 рублей

18 июля пройдёт ряд ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ попробует дожать на своём поле албанский «Партизани», а «Шериф» постарается исправиться перед своими болельщиками после выездного поражения от «Фарула». Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

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