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БАТЭ, «Шериф» и другие матчи! Смотри Лигу чемпионов и получи фрибет 2000 рублей

БАТЭ, «Шериф» и другие матчи! Смотри Лигу чемпионов и получи фрибет 2000 рублей
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18 июля пройдёт ряд ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ попробует дожать на своём поле албанский «Партизани», а «Шериф» постарается исправиться перед своими болельщиками после выездного поражения от «Фарула». Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

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