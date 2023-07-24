«Химки» — «Торпедо»: во сколько начало, где смотреть прямой эфир и какой прогноз

24 июля на стадионе «Арена Химки» пройдёт матч 2-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между «Химками» и московским «Торпедо». Начало матча намечено на 19:30 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч!».

По мнению аналитиков, подопечные Андрея Талалаева — фавориты этой встречи: поставить на победу хозяев поля можно за 2.46. Успех автозаводцев идёт с коэффициентом 2.74, а на ничью предлагается ставить с котировкой 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики не верят, что команды способны показать результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если хотя бы по разу отличатся обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом 1.78.

В прошлом сезоне и «Химки», и «Торпедо» выступали в РПЛ, но вылетели в Первую лигу. В 1-м туре чёрно-белые на своём поле обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0), а подмосковные футболисты в гостях уступили «Тюмени» (1:3).

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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