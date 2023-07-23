«Химки» — «Торпедо». Жозеп Клотет на правильном пути

24 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Химки» – «Торпедо». Начало игры – в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.46. Успех автозаводцев оценивается в 2.74. Поставить на ничью можно за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Химки» — «Торпедо» 24 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» – «Торпедо» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Химки» — «Торпедо» (24.07.2023)

В заключительном матче 2-го тура Первой лиги встретятся две команды, которые ещё весной играли в РПЛ, но синхронно вылетели. Судя по тому, что «Химки» и «Торпедо» демонстрировали в прошлом сезоне, им нужны свежие идеи, новые футболисты и только потом возвращение в Российскую Премьер-Лигу.

Что характерно, обе команды после вылета не стали менять тренеров. Андрей Талалаев остался у руля «Химок», а Жозеп Клотет продолжает перестраивать «Торпедо». Прогресс автозаводцев под руководством испанского специалиста был виден ещё весной, но он пришёл слишком поздно, чтобы спасти от вылета команду, которая находилась в безнадёжном положении.

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Новый сезон Клотет в «Торпедо» начал с победы над махачкалинским «Динамо» Курбана Бердыева. Соперник, который отличался одной из самых надёжных защит в Первой лиге, пропустил два мяча уже в первом тайме и не смог ответить. Для Жозепа это был только второй сухой матч на посту главного тренера автозаводцев.

Именно Андрей Талалаев неудачно работал в «Торпедо» до прихода испанца. Перебравшись в «Химки», он немного приложил руку к вылету автозаводцев, обыграв их со счётом 4:2. Но он не спас химчан от понижения и стартовал с поражения от «Тюмени».

Счёт 3:1 в пользу тюменцев нельзя назвать заслуженным исходом. Игра была равной, ключевую роль сыграли быстрый пенальти и автогол Петара Голубовича в конце матча, который окончательно добил «Химки». Игра в обороне у химчан разочаровала.

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Атака не была сильной стороной «Торпедо» до прихода Клотета, но смогла ощутимо прибавить под его руководством. Предсезонные матчи и 1-й тур только подтвердили это утверждение. Андрею Талалаеву стоит напрячься. Его подопечные могут не выдержать тот натиск, который способны создать автозаводцы.

По большому счёту это две примерно равные команды, с небольшим запасом прочности после вылета из РПЛ. Кто будет прибавлять быстрее, тот по итогам сезона и окажется выше. На данном этапе «Торпедо» смотрится интереснее, ведь гости быстрее развиваются и становятся сильнее, а «Химки» пока тормозят.

С учётом товарищеских матчей и 1-го тура Первой лиги автозаводцы оставили лучшее впечатление, чем их соперник. На развалинах, которые достались ему от предшественников, Жозеп Клотет строит очень интересную команду. Фактор домашнего поля не спасёт «Химики» в этом матче. Предлагаем поставить на победу «Торпедо».

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Химки» — «Торпедо» 24 июля 2023 года

Ставки на исходы в таких матчах не лучшая идея, но если других вариантов особо нет, то почему бы не рискнуть. «Торпедо» лучше готово к началу сезона, на него и поставим. К тому же Жозеп Клотет слишком многое пообещал и провёл качественную работу с составом.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.74.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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