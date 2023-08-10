Прогноз на матч группового этапа Кубка России «Ахмат» – «Балтика»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 3.00.

Обе команды имели четыре дня на подготовку к очной встречи, но «Балтике» из Калининграда было добираться дольше, чем «Ахмату» из Сочи. Грозненцы победили «Сочи» со счётом 2:1 и эта победа стала для команды Сергея Ташуева первой в сезоне и первой за шесть официальных матчей. На этом временном отрезке у «Ахмата» было четыре поражения при одной ничьей. При этом лишь в одной из шести последних встреч с участием команды не сыграла ставка обе забьют при тотал больше 2.5 мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» осваивается в РПЛ и в новом для себя формате Кубка России и получается это пока с переменным успехом. Калининградцы чередуют поражения и победы. При этом неудачные результаты можно списать на большие расстояния, которые вынужден преодолевать клуб в плотном игровом графике. Лишь один из четырёх стартовых матчей сезона состоялся на своём поле. В шести последних матчах с участием «Балтики» та команда, которая была хозяином матча, забивала не менее двух мячей. В прошлой кубковой встрече на выезде «Балтика» смогла забить больше «Крыльев Советов» и победить со счётом 3:2. Грозненцы не сильнее самарцев на старте сезона, поэтому тоже зайдём на победу команды Сергея Игнашевича.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК Ахмат Грозный Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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